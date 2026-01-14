L’iPhone 16 profite d’une réduction notable chez Rakuten pendant les Soldes d’hiver. Une occasion de miser sur un écran OLED lumineux et une autonomie solide pour accompagner vos journées.
L'Apple iPhone 16e passe à 519,99 € chez Rakuten, avec une baisse de 28 % sur le prix moyen habituel. Le smartphone combine une puce rapide et une autonomie large pour la navigation, les messages ou la vidéo. On apprécie sa prise en main familière, même après plusieurs générations d'iPhone. Les usages restent fluides pour la photo, l'internet et les loisirs mobiles, sans prise de tête.
Le smartphone affiche un écran lumineux de 6,1 pouces qui reste agréable en extérieur ou dans la pénombre. Sa batterie assure une journée complète, même en cas de streaming ou d'appels fréquents. Les photos sont nettes, y compris en basse lumière.
- Puce A18 performante pour les applications exigeantes et la fluidité au quotidien
- Autonomie pouvant atteindre 26 heures en lecture vidéo
- Double caméra avec capteur Fusion 48 Mpx et téléobjectif 2x pour des photos détaillées
- Écran OLED 6,1 pouces lumineux et protégé par Ceramic Shield
- Mises à jour iOS régulières pour une expérience durable
- Absence de zoom optique supérieur pour la photo lointaine
- Stockage non extensible limité à 128 Go
Une autonomie solide pour le quotidien
Le smartphone accompagne facilement une journée entière, que vous travailliez, que vous écoutiez de la musique ou que vous naviguiez sur Internet. Son écran OLED affiche des couleurs fidèles et reste lisible en plein soleil, ce qui simplifie les usages nomades, du métro au salon.
Le design compact tient bien en main, même lors d'une session photo improvisée ou d'un appel vidéo sur le pouce. Certains diront que la prise en main rappelle les modèles précédents, mais c'est justement ce qui rassure, surtout pour ceux qui n'aiment pas perdre de temps dans les menus ou les réglages. On peut trouver pratique de retrouver ses applications et contacts sans devoir tout réapprendre.
Un prix attractif chez Rakuten
Rakuten affiche l'Apple iPhone 16e à 519,99 €, ce qui le positionne bien pour un usage quotidien et polyvalent. Sa prise en main familière et son autonomie solide restent des atouts pour celles et ceux qui cherchent un smartphone fiable, simple à utiliser au fil des journées. À ce tarif, il s'adresse à celles et ceux qui veulent un appareil complet sans sacrifier le confort d'utilisation.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.