Le smartphone accompagne facilement une journée entière, que vous travailliez, que vous écoutiez de la musique ou que vous naviguiez sur Internet. Son écran OLED affiche des couleurs fidèles et reste lisible en plein soleil, ce qui simplifie les usages nomades, du métro au salon.

Le design compact tient bien en main, même lors d'une session photo improvisée ou d'un appel vidéo sur le pouce. Certains diront que la prise en main rappelle les modèles précédents, mais c'est justement ce qui rassure, surtout pour ceux qui n'aiment pas perdre de temps dans les menus ou les réglages. On peut trouver pratique de retrouver ses applications et contacts sans devoir tout réapprendre.