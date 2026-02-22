Les vacances d’hiver commencent pour la zone C, et comme chaque année, des milliers de Franciliens prennent la direction des Alpes ou des Pyrénées. Résultat : autoroutes chargées, files d’attente aux péages et trajets rallongés aux heures de pointe. Dans ce contexte, le badge télépéage peut faire la différence.
Bonne nouvelle : le Ulys propose actuellement 6 mois d’abonnement offerts sur son pass télépéage. Une offre qui tombe au bon moment pour celles et ceux qui s’apprêtent à multiplier les trajets autoroutiers pendant les vacances au ski.
Pourquoi le télépéage devient stratégique pendant les vacances d’hiver
Lors des grands départs, le temps perdu aux barrières de péage peut vite s’accumuler. Les files “paiement par carte” ou espèces se saturent, tandis que les voies réservées au télépéage restent généralement plus fluides.
Avec un badge installé sur le pare-brise, le passage se fait automatiquement, sans arrêt prolongé ni manipulation. Sur un trajet Paris – Bourg-Saint-Maurice ou Paris – Chamonix, cela peut représenter plusieurs minutes gagnées… à chaque péage.
Pour les familles qui partent tôt le matin ou rentrent le samedi, quand le trafic est le plus dense, ce confort devient vite appréciable.
6 mois d’abonnement offerts : ce que comprend l’offre Ulys
Le Pass Ulys fonctionne sans engagement longue durée. L’utilisateur paie uniquement les mois où il l’utilise. L’offre actuelle permet de bénéficier de six mois d’abonnement gratuits, ce qui couvre largement la période des vacances d’hiver et les week-ends prolongés à venir.
Concrètement, cela signifie :
- Aucun frais d’abonnement pendant 6 mois
- Utilisation sur l’ensemble du réseau autoroutier français
- Paiement uniquement des péages réellement empruntés
Pour un départ au ski, cela permet d’éviter les frais fixes tout en profitant de la fluidité du télépéage.
Au-delà du ski : un badge utile toute l’année
Pour un départ au ski, cela permet d’éviter les frais fixes tout en profitant de la fluidité du télépéage.
Si l’offre est particulièrement pertinente au moment des vacances de février, le badge télépéage ne se limite pas aux séjours à la montagne. Il peut aussi être utilisé pour :
- Les week-ends en province
- Les déplacements professionnels
- Les vacances d’été
- Certains parkings partenaires
Pour les conducteurs réguliers, le gain de temps et la simplicité de gestion (facturation centralisée, suivi en ligne) apportent un confort durable.
Comparaison : badge télépéage ou paiement classique ?
Sur le plan financier, le coût du péage reste identique, que vous passiez par une voie classique ou télépéage. La différence se joue surtout sur :
- Le temps d’attente
- Le confort de passage
- La gestion simplifiée des paiements
Avec six mois offerts, l’essai devient quasiment sans risque pour les automobilistes qui hésitaient à franchir le pas.
Le verdict de Clubic
Avec 6 mois d’abonnement offerts, le Pass Ulys constitue un bon plan pertinent pour les départs en vacances de la zone C vers les stations de ski. Simple à installer, sans engagement et utilisable sur tout le réseau autoroutier, il permet de gagner du temps aux péages au moment où les routes sont les plus chargées.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète