Lors des grands départs, le temps perdu aux barrières de péage peut vite s’accumuler. Les files “paiement par carte” ou espèces se saturent, tandis que les voies réservées au télépéage restent généralement plus fluides.

Avec un badge installé sur le pare-brise, le passage se fait automatiquement, sans arrêt prolongé ni manipulation. Sur un trajet Paris – Bourg-Saint-Maurice ou Paris – Chamonix, cela peut représenter plusieurs minutes gagnées… à chaque péage.

Pour les familles qui partent tôt le matin ou rentrent le samedi, quand le trafic est le plus dense, ce confort devient vite appréciable.