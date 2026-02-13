Lancé discrètement en France, Joybuy commence déjà à faire parler ses prix.
Pour son installation, le nouveau rival d’Amazon dégaine 10 promos agressives sur la tech et l’électroménager.
Propulsé par le géant chinois JD.com, Joybuy s’installe progressivement sur le marché français. Son ambition est claire : concurrencer les acteurs historiques avec une logistique solide et des tarifs attractifs. La plateforme mise sur un catalogue large, des livraisons rapides et des remises visibles dès le lancement.
High-tech Apple, PC portables, aspirateurs robots ou encore TV Samsung : plusieurs catégories stratégiques sont déjà concernées. De quoi attirer les curieux… mais aussi les acheteurs prêts à comparer avec Amazon ou AliExpress.
Top 10 des bons plans Joybuy du moment
- Apple AirPods 4 à 129,99 € au lieu de 149 €
- iPhone 17 Pro 256 Go argent à 1 189 € au lieu de 1 329 €
- Apple MacBook Air 13" puce M4 à 949 € au lieu de 1 199 €
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 à 339 € au lieu de 499,99 €
- Mini vidéoprojecteur 4K compatible 1080p à 39,99 € au lieu de 58,99 €
- Écran Samsung LED Full HD 27 pouces à 158 € au lieu de 239,99 €
- Aspirateur robot Roborock Qrevo Edge S5A à 549,99 € au lieu de 999 €
- Aspirateur balai laveur Tineco iFloor 5 Breeze à 199 € au lieu de 299 €
- Aspirateur robot Lefant M3 à 279,99 € au lieu de 1 099 €
- Tablette Android Doogee A9 10" Android 16 à 59,99 € au lieu de 119,99 €
Quels produits choisir sur Joybuy ce weekend ?
Avec ces remises, plusieurs profils d’acheteurs peuvent y trouver un intérêt concret. Les produits Apple, comme les AirPods 4, l’iPhone 17 Pro ou le MacBook Air, affichent des baisses de prix notables sur des références récentes et recherchées. Pour ceux qui prévoyaient déjà un achat, la réduction peut représenter une économie réelle sans compromis sur la qualité ou la garantie constructeur.
Les PC portables comme le Lenovo IdeaPad Slim 3 ou le MacBook Air s’adressent clairement aux étudiants, indépendants et télétravailleurs qui recherchent un outil fiable pour la bureautique, les cours en ligne ou la création de contenus. À ces niveaux de prix, le rapport équipement / budget devient plus intéressant que sur certaines marketplaces concurrentes.
Côté maison, les aspirateurs robots Roborock et Lefant, ainsi que le Tineco iFloor 5 Breeze, répondent à une demande forte sur les équipements d’entretien automatisés. Ces appareils sont déjà bien installés sur le marché français et bénéficient de nombreux retours utilisateurs. Les voir affichés avec plusieurs centaines d’euros de remise peut faire la différence pour ceux qui hésitaient à franchir le pas.
Enfin, les produits plus accessibles comme la tablette Doogee ou le mini vidéoprojecteur permettent de s’équiper à moindre coût, que ce soit pour un usage occasionnel, un enfant ou une pièce secondaire. L’intérêt ici est clair : tester un produit sans investissement lourd.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète
Pourquoi Joybuy peut bousculer le marché ?
L’arrivée de Joybuy en France ne repose pas uniquement sur des prix attractifs. La plateforme appartient à JD.com, l’un des plus grands groupes mondiaux du e-commerce, avec plus de 580 millions d’utilisateurs actifs et une logistique intégrée. Contrairement à certains acteurs ultra-discount, JD.com contrôle une grande partie de sa chaîne d’approvisionnement, du stockage à la livraison.
Cette maîtrise logistique est un point clé. Elle permet d’assurer des délais courts, un suivi plus précis des commandes et un meilleur contrôle qualité. Pour les consommateurs français, cela répond à une attente essentielle : acheter à bon prix sans sacrifier la fiabilité.
Les promotions actuelles s’inscrivent dans une stratégie d’implantation. Proposer dès le lancement des marques reconnues comme Apple, Samsung, Lenovo ou Roborock à des tarifs compétitifs est un moyen clair de gagner rapidement en visibilité. Sur certaines références, les écarts avec les prix constatés ailleurs sont significatifs.
Reste évidemment à comparer avant achat, à vérifier les conditions de garantie et les modalités de retour, comme pour toute commande en ligne. Mais avec l’appui d’un groupe international solide et une ambition affirmée en Europe, Joybuy s’installe comme un nouvel acteur à surveiller de près sur le marché français.
Questions fréquentes avant d’acheter sur Joybuy
Joybuy est-il fiable en France ?
Joybuy est la plateforme européenne de JD.com, troisième acteur du e-commerce en Chine derrière Alibaba et Pinduoduo. Fondé en 1998, le groupe revendique plus de 580 millions d’utilisateurs actifs et un chiffre d’affaires de plus de 150 milliards de dollars en 2024.
Contrairement à certaines marketplaces basées uniquement sur des vendeurs tiers, Joybuy met en avant un modèle plus proche d’Amazon, avec une gestion plus centralisée des produits et de la logistique. L’entreprise dispose de ses propres entrepôts automatisés et services de livraison en Europe, ce qui permet un meilleur contrôle des expéditions et du suivi des commandes.
La plateforme est encore en version bêta en France. Comme pour tout nouvel acteur, il est conseillé de vérifier les conditions de retour, la garantie et les avis produits avant achat. Mais derrière Joybuy, on retrouve un groupe international déjà solidement implanté.
La livraison est-elle rapide ?
L’un des arguments mis en avant par Joybuy est justement la rapidité. JD.com possède sa propre chaîne logistique, avec des centres de stockage et de tri en Europe.
Cette organisation permet, selon la plateforme, de proposer des livraisons rapides, parfois dès le lendemain, sans dépendre exclusivement d’expéditions internationales longues. C’est une différence importante avec certains sites qui livrent directement depuis l’Asie.
Les délais peuvent varier selon le produit et la disponibilité locale, mais la stratégie annoncée repose clairement sur une logistique maîtrisée plutôt que sur du dropshipping.
Les prix sont-ils vraiment compétitifs face à Amazon ?
Sur plusieurs références populaires, les écarts de prix sont visibles, notamment sur des produits Apple ou des aspirateurs robots. Certaines remises atteignent plusieurs centaines d’euros par rapport aux prix généralement constatés.
La stratégie semble claire : proposer des tarifs attractifs pour accompagner le lancement en France et gagner rapidement en visibilité. Cela ne signifie pas que tous les produits sont systématiquement moins chers, mais certaines offres méritent une comparaison attentive.
Comme toujours, il est recommandé de vérifier le vendeur, les conditions de garantie et le service après-vente avant validation. Comparer reste la meilleure façon de s’assurer d’un bon achat.