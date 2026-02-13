Avec ces remises, plusieurs profils d’acheteurs peuvent y trouver un intérêt concret. Les produits Apple, comme les AirPods 4, l’iPhone 17 Pro ou le MacBook Air, affichent des baisses de prix notables sur des références récentes et recherchées. Pour ceux qui prévoyaient déjà un achat, la réduction peut représenter une économie réelle sans compromis sur la qualité ou la garantie constructeur.

Les PC portables comme le Lenovo IdeaPad Slim 3 ou le MacBook Air s’adressent clairement aux étudiants, indépendants et télétravailleurs qui recherchent un outil fiable pour la bureautique, les cours en ligne ou la création de contenus. À ces niveaux de prix, le rapport équipement / budget devient plus intéressant que sur certaines marketplaces concurrentes.

Côté maison, les aspirateurs robots Roborock et Lefant, ainsi que le Tineco iFloor 5 Breeze, répondent à une demande forte sur les équipements d’entretien automatisés. Ces appareils sont déjà bien installés sur le marché français et bénéficient de nombreux retours utilisateurs. Les voir affichés avec plusieurs centaines d’euros de remise peut faire la différence pour ceux qui hésitaient à franchir le pas.

Enfin, les produits plus accessibles comme la tablette Doogee ou le mini vidéoprojecteur permettent de s’équiper à moindre coût, que ce soit pour un usage occasionnel, un enfant ou une pièce secondaire. L’intérêt ici est clair : tester un produit sans investissement lourd.