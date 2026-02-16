Pour un utilisateur régulier ou occasionnel, l'impact sur l'expérience de conduite est significatif. Passer par les voies réservées "t" (télépéage) ou les voies "30 km/h" permet d'économiser en moyenne entre 2 et 5 minutes par barrière de péage lors des grands départs.

Sur un trajet Paris-Lyon ou Lyon-Marseille, cela représente un gain de temps non négligeable, mais aussi une économie de carburant. Les arrêts et redémarrages fréquents aux barrières classiques sont particulièrement énergivores, surtout pour les véhicules thermiques et hybrides.