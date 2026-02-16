A quelques jours de la sortie du Samsung Galaxy S26, le prix du Galaxy S25 vient de s'effondrer. Grâce au code promo LUMI, la version 128 Go tombe à moins de 450 €, un tarif normalement réservé au milieu de gamme. Entre puissance brute et intelligence artificielle, analyse d'un deal qui bouscule le marché.
C'est l'un des téléphones les plus convoités de l'année, et son prix vient de subir une coupe franche. Habituellement affiché bien plus haut, le Galaxy S25 descend à 452 € chez Rakuten, auquel il faut ajouter 5€ de réduction supplémentaire avec le code promo LUMI. Entre sa puissance démesurée et son format qui tient enfin dans une main, ce flagship redéfinit ce qu'on attend d'un smartphone premium à prix cassé.
⚡ L'offre en un coup d'œil :
- Produit : Samsung Galaxy S25 (128 Go)
- Prix de base : 452 €
- Prix avec code LUMI : 447 €
La photo boostée par l'intelligence artificielle
Le bloc photo du S25 a été repensé pour 2026. On ne parle pas seulement de mégapixels (le capteur principal de 50 Mpx est excellent), mais de la manière dont l'IA retravaille l'image.
Photos de nuit : Le mode "Nightography" a franchi un cap. Le grain numérique disparaît pour laisser place à des clichés nets, même sous un simple lampadaire.
Retouche magique : Vous pouvez déplacer ou supprimer un élément d'une photo d'un simple geste. L'IA reconstruit le décor instantanément.
Vidéo : La stabilisation optique est si performante qu'elle rend l'usage d'un stabilisateur externe quasiment inutile pour vos réseaux sociaux.
Le processeur Snapdragon 8 Gen 4 : la fin du compromis
Pendant des années, les utilisateurs européens ont dû composer avec des processeurs Exynos parfois critiqués pour leur chauffe. En 2026, Samsung a tranché : le Galaxy S25 embarque la puce Snapdragon 8 Gen 4 sur tous les marchés.
Pour l’utilisateur, la différence est palpable. Ce processeur, gravé en 3nm, offre une gestion thermique exemplaire. Que vous fassiez du multitâche intensif ou du montage vidéo 4K via Galaxy AI, le téléphone reste froid et réactif. À 442 €, vous accédez à une architecture silicium qui définit les standards de performance de l'année.
Trois raisons de craquer (et une de passer son tour)
L'écran le plus lumineux du marché : Avec 2800 nits, vous pouvez lire vos messages en plein soleil sans plisser les yeux. L'image est éclatante, les contrastes sont infinis.
7 ans de tranquillité : Samsung garantit les mises à jour jusqu'en 2033. À ce prix, c'est un investissement sur le très long terme.
Galaxy AI au quotidien : La traduction instantanée pendant vos appels à l'étranger change radicalement la façon de voyager.
Le petit bémol : La charge reste bloquée à 25W. Comptez environ une heure pour une recharge complète, là où certains concurrents font le plein en 20 minutes.
✅ Pourquoi foncer ?
- Poids plume : 165g de pure technologie
- Galaxy AI : Traduction instantanée bluffante
- Photo : Nouveau capteur ultra-grand angle
❌ Pourquoi hésiter ?
- Charge 25W : Toujours aussi lent (1h pour le plein)
- 128 Go : Un peu court sans abonnement Cloud
- Packaging : Boîte minimaliste (pas de chargeur)
Verdict : faut-il craquer juste avant la sortie du Samsung Galaxy S26 ?
Si vous cherchez l'un des meilleurs smartphones compacts du moment (en attendant la sortie du Samsung Galaxy S26), ne cherchez plus. Le Galaxy S25 à ce prix est ce qu'on appelle un "no-brainer" (un achat sans hésitation). Il surclasse l'iPhone 16 sur l'écran et égale l'iPhone 17 sur la puissance brute. Attention : Sur Rakuten, ces prix varient à la minute en fonction des stocks des vendeurs tiers. Si le code LUMI ne fonctionne plus, l'offre perd de son intérêt.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 2To de stockage cloud premium Pcloud à 279€ au lieu de 599€ (-53%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète