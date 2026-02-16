Le bloc photo du S25 a été repensé pour 2026. On ne parle pas seulement de mégapixels (le capteur principal de 50 Mpx est excellent), mais de la manière dont l'IA retravaille l'image.

Photos de nuit : Le mode "Nightography" a franchi un cap. Le grain numérique disparaît pour laisser place à des clichés nets, même sous un simple lampadaire.

Retouche magique : Vous pouvez déplacer ou supprimer un élément d'une photo d'un simple geste. L'IA reconstruit le décor instantanément.

Vidéo : La stabilisation optique est si performante qu'elle rend l'usage d'un stabilisateur externe quasiment inutile pour vos réseaux sociaux.