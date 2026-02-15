Sur la route, chaque arrêt compte. Le Pass Ulys Télépéage permet d’emprunter les voies dédiées, avec un passage fluide pouvant aller jusqu’à 30 km/h, sans ticket ni carte bancaire à manipuler. Pour les familles chargées ou les départs très matinaux, ce confort n’est pas anodin.

Le dispositif fonctionne sur l’ensemble des autoroutes françaises et dans plus de 1 000 parkings (villes, gares, aéroports). Il est également compatible avec le péage en Flux Libre, déjà déployé sur plusieurs axes comme l’A79, certaines portions de l’A13 ou de l’A14 : ici, plus de barrière, le règlement s’effectue automatiquement grâce au Pass Ulys Télépéage.

L’application Ulys vient compléter l’ensemble avec le suivi des dépenses (péage, parking, recharge électrique), le calcul d’itinéraire avec estimation du coût et des informations trafic en temps réel. Un atout pour anticiper son budget et éviter les mauvaises surprises au retour.