Voir des films récents quelques mois seulement après leur sortie salle sans multiplier les abonnements, c’est possible. Avec son offre RAT+ réservée aux moins de 26 ans, Canal+ propose une formule groupée à 19,99 € par mois que nous avons passée au crible.
L'essentiel en bref :
- 19,99 € par mois au lieu de 34,99 €
- Réservé aux moins de 26 ans
- Netflix (Standard avec pub), HBO Max, Apple TV+, Paramount+, Ciné+ OCS inclus
- Jusqu’à 2 utilisateurs simultanés selon les services
- Accessible sur TV connectées, consoles, smartphones, tablettes et ordinateurs
Une formule pensée pour alléger la facture streaming
À l’heure où chaque plateforme impose son abonnement, l’addition grimpe vite. Netflix, HBO Max, Apple TV+ ou Paramount+ souscrits séparément dépassent largement la barre des 30 € mensuels. En regroupant ces catalogues dans une seule offre à 19,99 €, Canal+ propose ici un arbitrage budgétaire intéressant pour les étudiants et jeunes actifs.
Ce positionnement prend d’autant plus de sens que Canal+ conserve son atout historique : la diffusion de films récents quelques mois après leur sortie en salles. Pour celles et ceux qui veulent voir rapidement les productions françaises et internationales sans attendre des années leur arrivée sur d’autres services, l’intérêt est réel.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Des films récents et des séries premium au même endroit
Ce qui distingue réellement RAT+ Ciné Séries, c’est la concentration des catalogues. Vous accédez via l’application Canal+ aux contenus Canal+, Apple TV+, Paramount+, Ciné+ OCS et HBO Max, avec activation dédiée pour chaque service. Netflix (formule Standard avec pub) est également inclus, avec conservation des profils existants si vous êtes déjà abonné.
Dans nos analyses des plateformes de streaming sur Clubic, nous rappelons souvent que le principal frein reste la fragmentation des contenus. Ici, Canal+ tente de centraliser l’expérience tout en laissant l’accès natif à l’application Netflix. Côté usages, cela convient particulièrement à un étudiant en appartement ou à un jeune actif qui consomme films et séries sur TV connectée, console (PS5, Xbox Series), smartphone ou tablette.
Face aux abonnements séparés : un vrai calcul à faire
À moins de 20 € par mois, l’offre se révèle compétitive face à l’addition cumulée de plusieurs services. En revanche, elle reste limitée aux moins de 26 ans et inclut Netflix en version avec publicité, ce qui peut constituer un compromis à accepter.
✅ Les points forts
- Regroupement de plusieurs plateformes majeures sous une seule facturation
- Accès à des films récents grâce à la chronologie des médias Canal+
- Tarif réduit significatif pour les moins de 26 ans
- Compatibilité étendue : Smart TV (Samsung, LG, Sony…), consoles, Apple TV, Fire TV, mobile et ordinateur
- Jusqu’à 2 utilisateurs simultanés sur plusieurs services
❌ Les limites
- Offre strictement réservée aux moins de 26 ans
- Netflix inclus en formule avec publicité
- Nombre d’écrans simultanés variable selon les services
- Certaines box opérateurs nécessitent une offre avec engagement
✅ Verdict de la rédaction :
RAT+ Ciné Séries s’adresse clairement aux moins de 26 ans qui cumulent déjà, ou envisagent de cumuler, plusieurs abonnements streaming. Si vous regardez régulièrement des films récents, suivez les séries HBO ou Apple TV+ et gardez un pied sur Netflix, l’économie réalisée chaque mois est tangible.
En revanche, si vous êtes peu consommateur de plateformes ou déjà abonné à une seule d’entre elles, le gain sera moins évident. Pour un étudiant ou un jeune actif cherchant à rationaliser ses dépenses culturelles tout en conservant un accès large aux nouveautés, l’offre mérite d’être étudiée de près.
