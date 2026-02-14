À l’heure où chaque plateforme impose son abonnement, l’addition grimpe vite. Netflix, HBO Max, Apple TV+ ou Paramount+ souscrits séparément dépassent largement la barre des 30 € mensuels. En regroupant ces catalogues dans une seule offre à 19,99 €, Canal+ propose ici un arbitrage budgétaire intéressant pour les étudiants et jeunes actifs.

Ce positionnement prend d’autant plus de sens que Canal+ conserve son atout historique : la diffusion de films récents quelques mois après leur sortie en salles. Pour celles et ceux qui veulent voir rapidement les productions françaises et internationales sans attendre des années leur arrivée sur d’autres services, l’intérêt est réel.