À première vue, le MSI G244F E2 coche de nombreuses cases recherchées par les joueurs PC en quête de fluidité. Avec sa dalle 24 pouces Full HD, sa fréquence de 180 Hz et son temps de réponse annoncé à 1 ms, ce moniteur vise clairement le segment gaming compétitif, tout en restant positionné sur une gamme de prix contenue.

Proposé en ce moment à 89,99 € au lieu de 129,99 €, il s’adresse avant tout à celles et ceux qui veulent améliorer leur confort de jeu sans investir dans un écran haut de gamme. L’offre est notamment visible chez Darty, où ce modèle est actuellement disponible à ce tarif réduit via ce lien.