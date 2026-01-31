À l’heure où le matériel gaming voit ses tarifs grimper, certaines offres permettent encore de s’équiper intelligemment sans dépasser son budget. C’est le cas de cet écran MSI G244F E2, actuellement affiché à un tarif bien plus accessible que d’ordinaire.
À première vue, le MSI G244F E2 coche de nombreuses cases recherchées par les joueurs PC en quête de fluidité. Avec sa dalle 24 pouces Full HD, sa fréquence de 180 Hz et son temps de réponse annoncé à 1 ms, ce moniteur vise clairement le segment gaming compétitif, tout en restant positionné sur une gamme de prix contenue.
Proposé en ce moment à 89,99 € au lieu de 129,99 €, il s’adresse avant tout à celles et ceux qui veulent améliorer leur confort de jeu sans investir dans un écran haut de gamme. L’offre est notamment visible chez Darty, où ce modèle est actuellement disponible à ce tarif réduit via ce lien.
Un positionnement tarifaire qui change la donne
Difficile d’ignorer l’écart de prix affiché sur ce MSI G244F E2. Passer sous la barre des 90 € pour un écran 180 Hz reste encore relativement rare, surtout chez un constructeur reconnu du secteur gaming. Cette baisse de prix repositionne clairement le produit face à des écrans 144 Hz plus classiques, souvent proposés à des tarifs équivalents hors promotion.
Dans ce contexte, l’offre peut faire sens pour plusieurs profils : joueurs e-sport occasionnels, utilisateurs souhaitant remplacer un ancien écran 60 ou 75 Hz, ou encore possesseurs de configurations PC capables de dépasser les 120 images par seconde en Full HD. Sans être une révolution technologique, ce type de promotion améliore nettement le rapport prestations/prix, à condition de bien comprendre les concessions associées.
Une fiche technique cohérente pour le jeu rapide
Pensé pour le jeu sur PC, le MSI G244F E2 repose sur une dalle Full HD de 24 pouces, un format toujours très apprécié pour le gaming compétitif. À cette diagonale, la définition reste confortable et peu exigeante pour la carte graphique, ce qui facilite l’atteinte de hauts taux de rafraîchissement.
La fréquence de 180 Hz constitue l’argument central de ce modèle. Elle permet un affichage plus fluide que le 144 Hz standard, notamment dans les FPS ou jeux nerveux. La compatibilité Adaptive-Sync vient compléter l’ensemble en limitant les déchirures d’image, à condition d’utiliser une carte graphique compatible. Côté connectique, MSI reste sur l’essentiel avec un DisplayPort et deux ports HDMI 2.0a, suffisants pour un usage PC et console.
La rédaction souligne régulièrement, dans nos tests d’écrans gaming, l’importance du couple fréquence élevée / faible latence pour améliorer la lisibilité en mouvement. Sur le papier, ce modèle s’inscrit donc dans une approche pragmatique et orientée performance.
Un écran à replacer face aux alternatives du marché
Face à des écrans plus onéreux intégrant de la QHD, du HDR avancé ou des dalles plus qualitatives, le MSI G244F E2 fait des choix clairs. Il privilégie la fluidité et la réactivité au détriment de fonctionnalités premium. La luminosité, le contraste ou la couverture colorimétrique ne visent pas les créateurs de contenu ou les amateurs d’image cinéma.
En revanche, comparé à des modèles 144 Hz d’entrée de gamme, il se distingue par sa fréquence plus élevée et par la réputation de MSI sur le segment gaming. À ce niveau de prix, il peut représenter une alternative plus moderne pour un joueur qui ne cherche ni une dalle ultra-précise ni des options avancées, mais simplement un affichage rapide et efficace.
Ce qu’il faut attendre au quotidien
Dans un usage réel, cet écran donne surtout satisfaction dans les jeux rapides et compétitifs. La fluidité accrue est perceptible dès lors que la configuration suit, et le format 24 pouces facilite l’installation sur un bureau standard. En revanche, pour de la bureautique prolongée ou du multimédia exigeant, ses limites techniques peuvent se faire sentir face à des écrans plus polyvalents.
✅ Les points forts
- Fréquence de 180 Hz appréciable pour le jeu compétitif
- Format 24 pouces Full HD facile à exploiter
- Compatibilité Adaptive-Sync pour une image plus stable
- Prix nettement plus accessible en promotion
❌ Les points faibles
- Définition limitée au Full HD
- Peu orienté création ou usage multimédia exigeant
- Fonctionnalités secondaires assez basiques
✅ Verdict de la rédaction :
Avec cette offre à 89,99 €, le MSI G244F E2 devient un écran gaming cohérent pour les joueurs PC qui privilégient la fluidité avant tout. Il s’adresse clairement à celles et ceux qui veulent franchir un cap par rapport à un écran 60 ou 75 Hz, sans exploser leur budget.
En revanche, si vous recherchez une meilleure qualité d’image ou un écran polyvalent pour le travail graphique, d’autres modèles plus chers seront plus adaptés. Pour un usage gaming ciblé et rationnel, ce bon plan mérite néanmoins d’être considéré avec attention.
