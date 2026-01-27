Les soldes d’hiver battent leur plein chez Darty avec des remises immédiates sur des produits très demandés. TV, PC, aspirateur ou objets connectés : voici les meilleures promotions high-tech à ne pas laisser passer aujourd’hui.
Les soldes d’hiver sont l’un des meilleurs moments pour s’équiper à prix réduit. Darty met en avant une sélection ciblée de produits high-tech et électroménager, avec des baisses de prix visibles sur des références récentes. Cette nouvelle sélection s’adresse aussi bien à ceux qui veulent moderniser leur salon qu’à ceux qui cherchent un équipement fiable pour le travail ou le quotidien.
Téléviseurs 2025, PC portable polyvalent, aspirateur balai performant ou encore montre connectée sont au rendez-vous. Des offres limitées, pensées pour un achat utile et durable pendant la période des soldes.
Top 7 bons plans Darty pour les soldes d’hiver :
- Aspirateur balai Dyson V10 Origin à 329 € au lieu de 429 €
- TV LED Samsung Mini LED Neo QLED 140 cm à 899 € au lieu de 1 199 €
- Montre connectée Samsung Galaxy Watch7 40 mm à 199,99€ au lieu de 279,99 €
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 16 Go RAM 512 Go SSD avec sac à dos à 449,99 € au lieu de 599,99 €
- TV LED Samsung QLED TQ55Q7F5 140 cm (2025) à 479,99 € au lieu de 599,99 €
- Écran PC MSI G32CQ4 E2 à 174,99 € au lieu de 269,99 €
- Enceinte sans fil Marshall Emberton II à 109,99 € au lieu de 169,99 €
Les produits à choisir chez Darty pour les soldes d’hiver ?
Dyson V10 Origin : un aspirateur balai efficace pour un nettoyage rapide et sans fil au quotidien.
- Technologie d'aspiration cyclonique
- Autonomie de 60 min
- Sans sac pour plus de praticité
- Design léger et manoeuvrable
- Balai motorisé inclus
- Temps de charge de 3,5 heures
- Ne convient qu'au nettoyage à sec
Samsung Neo QLED QN90F : une TV Mini LED haut de gamme pour profiter pleinement des contenus HDR.
- Processeur AI NQ4 Gen3 pour image et son optimisés
- Technologie Glare Free pour un confort visuel amélioré
- Quantum Mini LED Pro avec détails précis
- Couleurs vives grâce à Quantum Dot sans cadmium
- Configuration complexe pour certains utilisateurs
- Options de connectivité limitées
Lenovo IdeaPad Slim 3 : un PC équilibré pour le travail, les études et le multimédia.
- Processeur AMD Ryzen™ 5 performant
- 16 Go de RAM pour multitâche fluide
- Stockage SSD 512 Go rapide
- Écran 15,6 pouces pour une bonne visibilité
- Sac à dos inclus pour plus de commodité
- Autonomie de la batterie limitée
- Connectivité limitée à certains ports
Samsung Galaxy Watch7 : idéale pour suivre son activité et ses notifications toute la journée.
- Processeur gravé en 3 nm pour des performances optimales
- Capteur BioActive avec 13 LEDs pour analyse précise
- GPS double fréquence pour une précision sportive
- Autonomie optimisée pour un usage prolongé
- Bracelet sportif disponible en plusieurs tailles et couleurs
- Limité à 40 mm de diamètre, pas de taille plus grande
- Options de couleur limitées au beige, vert et argent
Marshall Emberton II : une enceinte compacte, pratique pour la maison comme pour les déplacements.
- Plus de 30 heures d'autonomie
- Résistance à l'eau et à la poussière IP67
- Connectivité Bluetooth 5.1
- Mode multi-enceintes Stack
- Matériaux recyclés à 50%
- Pas de basses profondes
- Application nécessaire pour certains réglages
Pourquoi ces promos Darty sont intéressantes aujourd’hui ?
Ces offres s’inscrivent pleinement dans la logique des soldes d’hiver, avec des baisses de prix nettes sur des références récentes et recherchées. Les téléviseurs 2025, les produits connectés et les équipements informatiques figurent parmi les catégories les plus demandées à cette période.
Le moment est donc bien choisi pour s’équiper ou renouveler son matériel, sans attendre de nouvelles baisses incertaines. Darty combine ici des remises visibles avec une disponibilité immédiate, une livraison rapide et un service après-vente reconnu, ce qui renforce l’intérêt de ces promotions aujourd’hui.
