Alors que les composants informatiques restent sous tension, certaines offres méritent une attention particulière. C’est le cas de ce PC gamer Alienware Aurora, actuellement en forte promotion, qui combine puissance, pérennité et configuration généreuse à un tarif nettement revu à la baisse.

© clubic
© clubic

Pensé pour le gaming exigeant et les usages intensifs, l’Alienware Aurora ACT1250 profite actuellement d’une remise de 750 euros, passant de 2849 € à 2099 €. Une baisse significative pour un PC préassemblé premium, proposé clé en main avec Windows 11 Home, refroidissement liquide, composants de dernière génération et une garantie constructeur.

Voir l'offre chez amazon.fr à 2099 €

Ce PC gamer assure des jeux fluides grâce à sa carte graphique dédiée. Vous profitez d'un lancement rapide des applications, même lors de sessions exigeantes, grâce à la mémoire vive généreuse. Le boîtier transparent met en valeur l'éclairage RGB et le design moderne.

Alienware Aurora ACT1250
PC fixe taillé pour le jeu intensif, conçu pour offrir rapidité, graphismes immersifs et évolutivité à long terme.
2099 € chez amazon.fr
Les plus
  • Processeur Intel Core Ultra 7 265KF, 20 cœurs, jusqu'à 5,5 GHz pour une grande réactivité
  • Carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070, 12 Go GDDR7, adaptée au jeu en 4K et à la VR
  • 32 Go de RAM DDR5 à 5200 MHz et SSD NVMe 1 To, pour des chargements rapides et du multitâche fluide
  • Refroidissement liquide 240 mm assurant stabilité et silence même lors de longues sessions
  • Connectique moderne : Wi-Fi 7, Ethernet 2.5G, USB-C, HDMI, pour une installation sans compromis
Les moins
  • Format tour assez imposant, nécessite un espace adapté
  • Panneau latéral transparent exposé à la poussière, demande un entretien régulier

Un PC gamer puissant et durable, pensé pour les années à venir

Alienware mise ici sur une base matérielle cohérente et tournée vers l’avenir. Comme le souligne le test et les analyses de Clubic sur les configurations gaming haut de gamme, l’équilibre entre processeur, carte graphique et mémoire vive reste déterminant pour garantir des performances stables sur la durée.

Des performances taillées pour le jeu compétitif et les AAA

Animé par un Intel Core Ultra 7 265KF, ce PC embarque une architecture moderne à 20 cœurs, capable de maintenir des fréquences élevées en jeu comme en multitâche. Associée à la GeForce RTX 5070 (12 Go GDDR7), la machine se montre parfaitement à l’aise en 4K, avec prise en charge du ray tracing, du DLSS 4 et des technologies NVIDIA Reflex pour réduire la latence en jeu.

Côté mémoire, les 32 Go de DDR5 à 5 200 MHz constituent un vrai point fort. Dans un contexte où Micron confirme une pénurie de RAM susceptible de durer jusqu’en 2028, disposer dès aujourd’hui d’une telle capacité devient un choix stratégique. Les configurations limitées à 16 Go pourraient rapidement devenir contraignantes, tant pour le jeu que pour la création ou le streaming.

Refroidissement, connectique et design : un ensemble cohérent

Alienware soigne également l’aspect thermique avec un refroidissement liquide 240 mm, garantissant stabilité et nuisances sonores contenues lors des longues sessions. L’alimentation 1 000 W laisse une marge confortable pour d’éventuelles évolutions matérielles.

La connectique est au niveau attendu en 2026, avec Wi-Fi 7, Ethernet 2,5 Gb/s, ports USB-C / USB 4 et sorties HDMI adaptées aux écrans modernes. Le tout prend place dans un châssis au design emblématique, avec panneau latéral transparent et éclairage AlienFX RGB personnalisable.

Voir l'offre chez amazon.fr à 2099 €

Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic

Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.

N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.