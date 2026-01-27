Alors que les composants informatiques restent sous tension, certaines offres méritent une attention particulière. C’est le cas de ce PC gamer Alienware Aurora, actuellement en forte promotion, qui combine puissance, pérennité et configuration généreuse à un tarif nettement revu à la baisse.
Pensé pour le gaming exigeant et les usages intensifs, l’Alienware Aurora ACT1250 profite actuellement d’une remise de 750 euros, passant de 2849 € à 2099 €. Une baisse significative pour un PC préassemblé premium, proposé clé en main avec Windows 11 Home, refroidissement liquide, composants de dernière génération et une garantie constructeur.
Ce PC gamer assure des jeux fluides grâce à sa carte graphique dédiée. Vous profitez d'un lancement rapide des applications, même lors de sessions exigeantes, grâce à la mémoire vive généreuse. Le boîtier transparent met en valeur l'éclairage RGB et le design moderne.
- Processeur Intel Core Ultra 7 265KF, 20 cœurs, jusqu'à 5,5 GHz pour une grande réactivité
- Carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070, 12 Go GDDR7, adaptée au jeu en 4K et à la VR
- 32 Go de RAM DDR5 à 5200 MHz et SSD NVMe 1 To, pour des chargements rapides et du multitâche fluide
- Refroidissement liquide 240 mm assurant stabilité et silence même lors de longues sessions
- Connectique moderne : Wi-Fi 7, Ethernet 2.5G, USB-C, HDMI, pour une installation sans compromis
- Format tour assez imposant, nécessite un espace adapté
- Panneau latéral transparent exposé à la poussière, demande un entretien régulier
Un PC gamer puissant et durable, pensé pour les années à venir
Alienware mise ici sur une base matérielle cohérente et tournée vers l’avenir. Comme le souligne le test et les analyses de Clubic sur les configurations gaming haut de gamme, l’équilibre entre processeur, carte graphique et mémoire vive reste déterminant pour garantir des performances stables sur la durée.
Des performances taillées pour le jeu compétitif et les AAA
Animé par un Intel Core Ultra 7 265KF, ce PC embarque une architecture moderne à 20 cœurs, capable de maintenir des fréquences élevées en jeu comme en multitâche. Associée à la GeForce RTX 5070 (12 Go GDDR7), la machine se montre parfaitement à l’aise en 4K, avec prise en charge du ray tracing, du DLSS 4 et des technologies NVIDIA Reflex pour réduire la latence en jeu.
Côté mémoire, les 32 Go de DDR5 à 5 200 MHz constituent un vrai point fort. Dans un contexte où Micron confirme une pénurie de RAM susceptible de durer jusqu’en 2028, disposer dès aujourd’hui d’une telle capacité devient un choix stratégique. Les configurations limitées à 16 Go pourraient rapidement devenir contraignantes, tant pour le jeu que pour la création ou le streaming.
Refroidissement, connectique et design : un ensemble cohérent
Alienware soigne également l’aspect thermique avec un refroidissement liquide 240 mm, garantissant stabilité et nuisances sonores contenues lors des longues sessions. L’alimentation 1 000 W laisse une marge confortable pour d’éventuelles évolutions matérielles.
La connectique est au niveau attendu en 2026, avec Wi-Fi 7, Ethernet 2,5 Gb/s, ports USB-C / USB 4 et sorties HDMI adaptées aux écrans modernes. Le tout prend place dans un châssis au design emblématique, avec panneau latéral transparent et éclairage AlienFX RGB personnalisable.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.