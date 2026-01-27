Animé par un Intel Core Ultra 7 265KF, ce PC embarque une architecture moderne à 20 cœurs, capable de maintenir des fréquences élevées en jeu comme en multitâche. Associée à la GeForce RTX 5070 (12 Go GDDR7), la machine se montre parfaitement à l’aise en 4K, avec prise en charge du ray tracing, du DLSS 4 et des technologies NVIDIA Reflex pour réduire la latence en jeu.

Côté mémoire, les 32 Go de DDR5 à 5 200 MHz constituent un vrai point fort. Dans un contexte où Micron confirme une pénurie de RAM susceptible de durer jusqu’en 2028, disposer dès aujourd’hui d’une telle capacité devient un choix stratégique. Les configurations limitées à 16 Go pourraient rapidement devenir contraignantes, tant pour le jeu que pour la création ou le streaming.

Refroidissement, connectique et design : un ensemble cohérent

Alienware soigne également l’aspect thermique avec un refroidissement liquide 240 mm, garantissant stabilité et nuisances sonores contenues lors des longues sessions. L’alimentation 1 000 W laisse une marge confortable pour d’éventuelles évolutions matérielles.

La connectique est au niveau attendu en 2026, avec Wi-Fi 7, Ethernet 2,5 Gb/s, ports USB-C / USB 4 et sorties HDMI adaptées aux écrans modernes. Le tout prend place dans un châssis au design emblématique, avec panneau latéral transparent et éclairage AlienFX RGB personnalisable.