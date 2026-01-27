On cuisine pour toute la famille, on gagne du temps et on libère de la place sur le plan de travail. La polyvalence prend tout son sens ici.

La Ninja Double Stack XL passe à 189,99 € chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu avec une remise de 99 %. Ce modèle compact permet de cuisiner rapidement des repas complets pour la famille, grâce à ses deux compartiments et ses quatre niveaux de cuisson. Certains trouveront que c'est pratique pour préparer un plat principal et un accompagnement en même temps, sans encombrer la cuisine.

La friteuse sans huile accélère la préparation des repas avec quatre niveaux de cuisson simultanés. Sa capacité de 9,5 litres accueille des quantités importantes, pratique pour cuisiner pour toute la famille ou recevoir sans multiplier les cuissons.

Ninja Double Stack XL
Friteuse sans huile verticale, idéale pour familles nombreuses, cuisson rapide et économe en énergie, nettoyage facilité.
189,99 € chez amazon.fr
Les plus
  • Capacité extra-large de 9,5 L pour préparer jusqu'à 8 portions
  • 4 niveaux de cuisson pour cuire plusieurs plats en même temps
  • 6 modes de cuisson différents, dont déshydratation et réchauffage
  • Économie d'énergie jusqu'à 55 % par rapport à un four classique
  • Pièces amovibles compatibles lave-vaisselle pour un entretien simplifié
Les moins
  • Encombrement important malgré le format compact
  • Poids de 10,3 kg qui limite la mobilité sur le plan de travail

Une friteuse familiale qui simplifie les repas du quotidien

La friteuse sans huile s'impose aujourd'hui comme une alliée précieuse pour gagner du temps. Avec deux compartiments distincts et une capacité totale de 9,5 litres, elle prépare un plat principal et un accompagnement en même temps. Vous avez prévu des légumes rôtis pour accompagner du poulet ? Il suffit de glisser chaque ingrédient dans un tiroir. Le soir, quand tout va un peu vite, le mode cuisson rapide permet de lancer une fournée de frites maison sans surveillance.

Le format vertical prend peu de place sur le plan de travail. Les pièces amovibles passent au lave-vaisselle, ce qui allège clairement la corvée du nettoyage. Ce côté pratique, on le remarque surtout après un dîner entre amis, quand il reste déjà pas mal de vaisselle à faire...

À retenir avant de passer commande

Chez Amazon, le Ninja Double Stack XL se positionne à 189,99 €. Son format compact reste pratique, même dans une petite cuisine. Ce modèle vise la simplicité et peut convenir à un usage quotidien, notamment pour gagner du temps lors de la préparation des repas.

Voir l'offre chez amazon.fr à 189,99 €

