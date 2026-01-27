La friteuse sans huile s'impose aujourd'hui comme une alliée précieuse pour gagner du temps. Avec deux compartiments distincts et une capacité totale de 9,5 litres, elle prépare un plat principal et un accompagnement en même temps. Vous avez prévu des légumes rôtis pour accompagner du poulet ? Il suffit de glisser chaque ingrédient dans un tiroir. Le soir, quand tout va un peu vite, le mode cuisson rapide permet de lancer une fournée de frites maison sans surveillance.

Le format vertical prend peu de place sur le plan de travail. Les pièces amovibles passent au lave-vaisselle, ce qui allège clairement la corvée du nettoyage. Ce côté pratique, on le remarque surtout après un dîner entre amis, quand il reste déjà pas mal de vaisselle à faire...