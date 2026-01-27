Les soldes d’hiver touchent à leur fin dans une semaine ! Juste avant la dernière démarque, Amazon propose une sélection de 15 promotions, avec des stocks qui fondent très rapidement.
Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver Amazon. Ce mardi marque l’ultime journée avant la dernière démarque, un moment clé pour profiter des meilleures remises encore disponibles. Les réductions concernent des produits très demandés, souvent en quantités limitées.
Dans cette sélection du jour, on retrouve du high-tech pour la maison, des ordinateurs, des smartphones, de l’audio, mais aussi des appareils utiles au quotidien. L’objectif est simple : repérer les offres réellement intéressantes avant qu’elles ne disparaissent. Que vous cherchiez à vous équiper, à remplacer un appareil vieillissant ou à anticiper de futurs besoins, ces bons plans méritent un coup d’œil.
Top 15 bons plans Amazon des soldes d’hiver
Informatique, écrans & bureautique
- Lenovo IdeaPad Slim 5 14" Core i7, 16 Go, 512 Go à 649,99 € au lieu de 949,99 €
- Mini PC GMKtec Ryzen 5, 16 Go RAM, SSD 1 To à 298,96 € au lieu de 399,99€
- Mini PC NiPoGi Hyper H2 Core i7, 32 Go RAM, SSD 1 To à 539,99 € au lieu de 799,00 €
- Écran MSI Pro MP252 Full HD 100 Hz 24,5" à 69,99 € au lieu de 99,99 €
Smartphones, audio & accessoires
- Google Pixel 9a 128 Go à 369,99 € au lieu de 549,00 €
- Apple AirPods Pro 3 à 229,00 € au lieu de 249,00 €
- Apple AirTag 1 à 29,99 € au lieu de 39,00 €
- UGREEN FineTrack Duo Tag lot de 4 traceurs à 37,49 € au lieu de 49,99 €
- INIU batterie externe 10 000 mAh 22,5 W à 19,99 € au lieu de 26,99 €
Image, divertissement & maison
- XGIMI MoGo 4 Mini vidéoprojecteur 1080p à 459,00 € au lieu de 599,00 €
- Vidéoprojecteur intelligent Android 11 FHD à 99,99 € au lieu de 129,99€
- Kit Ring Alarm XL avec caméra intérieure et sirène extérieure à 349,99 € au lieu de 547,89 €
- Tineco Floor One i6 Stretch aspirateur laveur sans fil à 219,00 € au lieu de 399,00 €
- De’Longhi Magnifica S machine à café automatique à 279,99 € au lieu de 349,00 €
- Philips OneBlade 360 Visage + Corps à 34,99 € au lieu de 54,00 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète
Quels produits choisir pour la fin des soldes d’hiver ?
À l’approche de la dernière démarque, le choix reste encore intéressant mais les meilleures références partent vite. Pour éviter les achats impulsifs, mieux vaut cibler des produits utiles sur le long terme, performants et déjà bien positionnés en prix. Voici quelques valeurs sûres à privilégier pour profiter pleinement de la fin des soldes d’hiver.
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes aujourd’hui ?
Ce mardi marque un moment stratégique des soldes d’hiver, juste avant la dernière démarque. Les prix sont déjà fortement ajustés, sans que le choix ne soit encore trop restreint.
Les produits proposés font partie des références les plus recherchées du moment, notamment en high-tech, informatique et équipement de la maison. Les stocks commencent à s’épuiser sur plusieurs modèles, ce qui limite les réassorts.
C’est donc l’une des dernières occasions de profiter de ces tarifs tout en conservant des délais de livraison rapides.
