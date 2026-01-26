Les périodes de forte mobilité, les absences répétées et le télétravail partiel ont profondément modifié notre rapport au logement. Résultat, les cambriolages restent une préoccupation majeure pour de nombreux foyers. Face à ce contexte, sécuriser sa maison ou son appartement n’est plus perçu comme un luxe, mais comme une mesure préventive de plus en plus courante.

C’est précisément dans ce climat que Verisure propose une offre particulièrement intéressante. Le spécialiste de la télésurveillance connectée applique 50 % de réduction sur l’installation de ses systèmes de sécurité, avec un abonnement accessible dès 34,90 € par mois.