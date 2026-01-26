Les chiffres des cambriolages repartent à la hausse et les habitudes de vie évoluent. Avec 50 % de réduction sur l’installation et un abonnement dès 34,90 € par mois, Verisure remet la sécurité du domicile au centre des priorités.
Les périodes de forte mobilité, les absences répétées et le télétravail partiel ont profondément modifié notre rapport au logement. Résultat, les cambriolages restent une préoccupation majeure pour de nombreux foyers. Face à ce contexte, sécuriser sa maison ou son appartement n’est plus perçu comme un luxe, mais comme une mesure préventive de plus en plus courante.
C’est précisément dans ce climat que Verisure propose une offre particulièrement intéressante. Le spécialiste de la télésurveillance connectée applique 50 % de réduction sur l’installation de ses systèmes de sécurité, avec un abonnement accessible dès 34,90 € par mois.
Une solution de sécurité connectée pensée pour le quotidien
Verisure ne se limite pas à une simple alarme sonore. Le système repose sur un ensemble d’équipements connectés conçus pour détecter les intrusions, analyser les situations et déclencher une réaction rapide. En cas d’alerte, les événements sont transmis à un centre de télésurveillance opérationnel en continu.
L’objectif est clair. Dissuader, détecter et intervenir le plus rapidement possible. Cette approche rassure particulièrement les foyers souvent absents ou les personnes qui souhaitent garder un œil sur leur logement à distance, via une application dédiée.
- sensorsDétection de mouvements, chocs & ouvertures
- sound_detection_loud_sound105 décibels
- houseUtilisation en intérieur (ext en option)
- videocamTélésurveillance & appel police
- settingsInstallé dans les 48h par un expert
Pourquoi cette offre tombe au bon moment ?
La hausse des cambriolages observée ces derniers mois rappelle que les logements restent des cibles privilégiées, notamment lorsqu’ils semblent inoccupés. Installer un système de sécurité connecté permet de réduire significativement les risques, tout en apportant une tranquillité d’esprit au quotidien.
La réduction de 50 % sur l’installation allège considérablement le coût initial, souvent perçu comme un frein. Associée à un abonnement dès 34,90 € par mois, l’offre devient plus accessible, notamment pour les foyers qui hésitaient à franchir le pas.
Comment Verisure se distingue des autres solutions de sécurité ?
Contrairement aux systèmes d’alarme classiques, Verisure mise sur la combinaison de la technologie et de l’intervention humaine. Les équipements sont reliés à un centre de télésurveillance qui analyse les alertes en temps réel avant de déclencher les actions nécessaires.
Cette dimension connectée permet d’éviter les fausses alertes tout en garantissant une réaction adaptée. Le service s’adresse aussi bien aux maisons qu’aux appartements, avec des installations personnalisées selon la configuration du logement.
✅ Avis Clubic : une réponse concrète à un contexte anxiogène
Face à la hausse des cambriolages, Verisure propose une solution cohérente et rassurante. La réduction de 50 % sur l’installation rend l’accès à la télésurveillance plus abordable, tandis que l’abonnement dès 34,90 € par mois permet d’étaler le coût dans le temps.
La force de l’offre repose sur la combinaison d’équipements connectés et d’une surveillance humaine permanente. Une option pertinente pour celles et ceux qui cherchent une protection sérieuse, sans bricolage ni compromis sur la réactivité.
