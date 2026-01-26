Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver, avec une vraie pression sur les stocks. Boulanger aligne aujourd’hui 7 bons plans high-tech solides, entre TV, smartphones et produits connectés.

Les soldes touchent à leur fin et les meilleures remises se concentrent souvent sur les derniers jours. C’est aussi le moment où les stocks deviennent plus limités, notamment sur les produits premium. Pour cette nouvelle sélection, Boulanger mise sur des références très demandées.

TV OLED et QLED 2025, smartphones récents, montre connectée Apple, écouteurs sans fil. On retrouve aussi des produits utiles pour le quotidien et la maison connectée. Une sélection courte, mais efficace, pensée pour ceux qui veulent acheter sans attendre.

Quels produits choisir pour la dernière semaine des soldes ?

Apple Watch Series 9 : idéale pour ceux qui veulent une montre connectée complète avec connectivité cellulaire.

Les plus
  • Suivi d'activité précis
  • Notifications cardiaques avancées
  • Mesure de l'oxygène sanguin
  • App ECG intégrée
  • Appels d'urgence automatiques
Les moins
  • Autonomie limitée
  • Fonctionnalité dépendante de l'iPhone

TV OLED LG C5 : parfaite pour le cinéma et les séries avec une qualité d’image haut de gamme.

Les plus
  • Qualité d'image SDR et HDR exemplaire
  • Réactivité parfaite pour les joueurs
  • Interface fluide et complète
  • Design soigné et moderne
  • Brightness Booster pour des images lumineuses
Les moins
  • Complexité initiale de navigation dans les menus
  • Nécessite des réglages manuels pour un usage optimal

Pack Google Pixel 10 : un bon choix pour renouveler son smartphone avec des écouteurs inclus.

Les plus
  • Puce Google Tensor G5 performante
  • Intégration fluide de l'IA de Google
  • Expérience utilisateur améliorée
  • Boost de créativité
  • Compatibilité optimale avec les Buds 2a
Les moins
  • Autonomie limitée en usage intensif
  • Absence de charge super rapide

AirPods Pro 3 : pratiques pour le quotidien, le travail et les déplacements.

Les plus
  • Réduction active du bruit efficace
  • Audio spatial avec suivi dynamique
  • Capteur de fréquence cardiaque intégré
  • Autonomie jusqu'à 24 heures
  • Résistant à l'eau et la poussière (IP57)
Les moins
  • Compatibilité limitée aux appareils Apple
  • Réglages étendus requis pour certaines fonctionnalités

Thermostat Tado V3+ : utile pour mieux gérer le chauffage et réduire la consommation d’énergie.

Les plus
  • Contrôle à distance avec application mobile
  • Amélioration de l'efficacité énergétique
  • Facilité d'utilisation
  • Compatibilité avec divers systèmes de chauffage
  • Historique climatique détaillé
Les moins
  • Nécessite une connexion Internet stable
  • Installation initiale complexe pour certains utilisateurs

Pourquoi ces promos Boulanger sont intéressantes aujourd’hui ?

On arrive clairement dans la dernière ligne droite des soldes, celle où les vraies bonnes affaires se font plus rares. Boulanger propose encore des remises intéressantes sur des produits récents, y compris des téléviseurs 2025 et plusieurs références Apple. Ce sont aussi les catégories les plus surveillées par les acheteurs, notamment les TV et les smartphones.

Résultat : les stocks fondent rapidement et certaines offres peuvent disparaître d’un jour à l’autre. Pour ceux qui hésitaient encore, c’est sans doute le moment de passer à l’achat.

