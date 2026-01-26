Un vidéoprojecteur portable change la façon dont on partage un film entre amis ou en famille. Avec le modèle Xgimi Mogo 4 Mini, l'autonomie de 2,5 heures permet d'emporter une soirée cinéma un peu partout, sans craindre de manquer de batterie. On pose simplement le vidéoprojecteur sur une table basse ou contre un mur du salon, parfois même dans le jardin pour une séance sous les étoiles.

Son format proche d'une tasse à café, discret et léger, se glisse dans un sac pour un week-end ou une soirée improvisée. Le support rotatif à 360 degrés ajuste l'image même quand on change de pièce ou d'angle, ce qui simplifie la vie au quotidien. On peut trouver que ce côté tout-terrain rend les soirées films bien plus simples, même pour ceux qui n'y connaissent rien en installation vidéo.