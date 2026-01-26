Le format mini s'emporte partout. On l'allume dans le salon, le jardin ou même sous la tente, pour improviser une séance ciné où l'on veut.
Le Xgimi Mogo 4 passe à 459 € chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu avec une baisse de 23 %. Ce mini vidéoprojecteur tient dans une main, diffuse vos séries ou matchs partout, et fonctionne sur batterie pour des soirées sans prise de tête. Certains diront qu'il trouve vite sa place dans un salon ou pour une session improvisée chez des amis.
Ce mini vidéoprojecteur tient dans la main, ce qui facilite son transport au quotidien. Sa batterie intégrée assure jusqu'à 2,5 heures de projection, idéale pour regarder un film hors de chez soi sans prise à proximité.
- Résolution Full HD 1080p pour des images nettes et détaillées
- Batterie intégrée offrant jusqu'à 2,5 heures de lecture sans fil
- Format mini (taille d'une tasse à café), facile à transporter
- Son stéréo Harman Kardon 2 x 6 W pour une immersion audio
- Rotation à 360° avec correction automatique de l'image
- Luminosité limitée à 450 lumens ISO, moins adaptée aux pièces très lumineuses
- Autonomie qui descend à 2,5 heures, insuffisante pour les films très longs
- Support PowerBase et filtres magnétiques supplémentaires vendus séparément
Une autonomie nomade pour vos séances cinéma
Un vidéoprojecteur portable change la façon dont on partage un film entre amis ou en famille. Avec le modèle Xgimi Mogo 4 Mini, l'autonomie de 2,5 heures permet d'emporter une soirée cinéma un peu partout, sans craindre de manquer de batterie. On pose simplement le vidéoprojecteur sur une table basse ou contre un mur du salon, parfois même dans le jardin pour une séance sous les étoiles.
Son format proche d'une tasse à café, discret et léger, se glisse dans un sac pour un week-end ou une soirée improvisée. Le support rotatif à 360 degrés ajuste l'image même quand on change de pièce ou d'angle, ce qui simplifie la vie au quotidien. On peut trouver que ce côté tout-terrain rend les soirées films bien plus simples, même pour ceux qui n'y connaissent rien en installation vidéo.
Un format pensé pour simplifier le quotidien
Amazon affiche le Xgimi MoGo 4 à 459,00 €, soit son tarif le plus bas à ce jour. Ce vidéoprojecteur compact s'intègre facilement dans un salon ou un sac de voyage. La combinaison de portabilité et d'autonomie permet de profiter d'une séance cinéma où vous le souhaitez, sans contrainte technique.
