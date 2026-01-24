On prépare des frites et des grillades pour toute la famille, sans passer des heures à surveiller la cuisson. Voilà de quoi simplifier les repas du soir.
La Moulinex Easy Fry & Grill Vision passe à 59,99 € chez Amazon, soit 30 % de moins que son tarif moyen. Cette friteuse sans huile s'utilise au quotidien pour préparer des plats variés, tout en limitant la matière grasse. On peut surveiller la cuisson d'un simple coup d'œil grâce à la fenêtre intégrée.
Le airfryer réduit la matière grasse dans vos plats. Sa fenêtre amovible vous aide à surveiller la cuisson sans ouvrir l'appareil. Elle vise les familles qui cherchent une alternative pratique pour cuisiner sainement au quotidien.
- Capacité XL de 4,6 L : prépare des repas pour jusqu'à 6 personnes
- Fonction friteuse et grill réunies dans un seul appareil
- Fenêtre transparente pour surveiller la cuisson sans ouvrir le panier
- 8 programmes automatiques pour varier les recettes facilement
- Technologie Extra Crisp : réduit de 99 % la matière grasse ajoutée
- Poids élevé de 5,2 kg peu pratique pour les déplacements fréquents
- Dimensions imposantes (39,8 x 31,4 x 37 cm) : encombrement sur le plan de travail
- Ne remplace pas un four pour les grandes quantités ou les plats volumineux
Une friteuse sans huile pour des repas variés et légers
La friteuse sans huile s'invite dans la cuisine et change la façon de préparer les repas quotidiens. Avec ce modèle Moulinex, vous cuisinez des frites croustillantes, du poulet ou même des légumes sans avoir à surveiller sans cesse la cuisson. La fenêtre transparente permet de garder un œil sur la préparation, ce qui simplifie la gestion du temps, surtout quand la soirée s'annonce chargée.
L'appareil s'utilise pour des repas en famille ou entre amis, jusqu'à six personnes. Le nettoyage se fait sans effort, et le design noir se fond dans la plupart des cuisines. On peut trouver que l'économie d'huile apporte un vrai confort au quotidien, notamment pour celles et ceux qui préfèrent limiter les matières grasses sans renoncer à la gourmandise.
Un appareil pensé pour simplifier le quotidien
Amazon propose aujourd'hui le Moulinex Easy Fry & Grill Vision à 59,99 €. Ce format compact s'intègre facilement dans une cuisine familiale et réduit l'encombrement sur le plan de travail. La simplicité d'entretien et la fenêtre de contrôle favorisent un usage régulier, sans contrainte particulière au quotidien.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.