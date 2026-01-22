Nettoyer le sol sans perdre de temps ni d'énergie change le quotidien. On gagne en confort, surtout quand tout se fait tout seul, même pendant une réunion en visio.
Le Lefant M3 Max s'affiche à 349,99 € chez Amazon, soit une réduction de 65 % sur son prix moyen. Ce robot aspirateur laveur gère le nettoyage quotidien sans effort, avec navigation intelligente et double serpillière pour les sols durs ou mixtes.
Ce robot aspirateur-laveur aspire les miettes et la poussière en un seul passage. Ses deux serpillières rotatives nettoient le sol même après un repas en famille. Son autonomie de plus de trois heures s'adapte aux grandes surfaces sans contrainte.
- Aspiration puissante de 20 000 Pa pour un nettoyage en profondeur
- Double serpillière rotative à 200 tours par minute pour un lavage efficace
- Navigation dToF précise avec évitement d'obstacles PSD pour contourner les meubles
- Autonomie jusqu'à 220 minutes, adaptée aux grands espaces
- Station multifonctionnelle avec fonction de relevage des serpillières jusqu'à 9 mm
- Hauteur du robot limitant le passage sous certains meubles
- Station multifonctionnelle encombrante dans les petits espaces
Un aspirateur laveur qui simplifie l'entretien du sol
Aspirateur laveur autonome, le robot Lefant M3 Max s'intègre facilement dans le rythme d'une journée chargée. Il prend en charge le nettoyage du sol pendant que vous cuisinez, travaillez ou passez du temps avec vos proches. Sa double serpillière rotative permet d'enlever les traces du quotidien, même sur les surfaces difficiles. On apprécie sa station multifonctionnelle qui retire un souci du quotidien : le robot se vide et se recharge tout seul, ce qui enlève une corvée de plus. Pour une maison propre sans y penser toute la semaine, le confort fait clairement la différence.
La navigation intelligente du Lefant M3 Max limite les risques d'accident avec les meubles ou les jouets qui traînent, ce qui rassure dans une maison où il y a du passage. L'autonomie de 220 minutes couvre plusieurs pièces d'un seul passage, ce qui permet d'espacer les cycles de nettoyage. Ce robot s'adresse à celles et ceux qui veulent gagner du temps sur l'entretien, sans multiplier les efforts ou les réglages compliqués.
Un prix imbattable
Amazon propose le Lefant M3 Max à 349,99 €, un prix qui reste compétitif pour ce robot pensé pour simplifier les tâches du quotidien. Sa grande autonomie et sa station multifonctionnelle apportent un vrai confort d'usage, notamment pour qui cherche à alléger la gestion des sols au fil de la semaine.
