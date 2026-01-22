Aspirateur laveur autonome, le robot Lefant M3 Max s'intègre facilement dans le rythme d'une journée chargée. Il prend en charge le nettoyage du sol pendant que vous cuisinez, travaillez ou passez du temps avec vos proches. Sa double serpillière rotative permet d'enlever les traces du quotidien, même sur les surfaces difficiles. On apprécie sa station multifonctionnelle qui retire un souci du quotidien : le robot se vide et se recharge tout seul, ce qui enlève une corvée de plus. Pour une maison propre sans y penser toute la semaine, le confort fait clairement la différence.



La navigation intelligente du Lefant M3 Max limite les risques d'accident avec les meubles ou les jouets qui traînent, ce qui rassure dans une maison où il y a du passage. L'autonomie de 220 minutes couvre plusieurs pièces d'un seul passage, ce qui permet d'espacer les cycles de nettoyage. Ce robot s'adresse à celles et ceux qui veulent gagner du temps sur l'entretien, sans multiplier les efforts ou les réglages compliqués.