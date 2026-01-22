À force de promotions temporaires et de prix qui augmentent au bout de quelques mois, choisir une box internet devient un exercice de plus en plus complexe. Pourtant, certaines offres continuent de miser sur la clarté et la stabilité tarifaire. C’est précisément le cas de RED by SFR, qui remet en avant une offre fibre pensée pour celles et ceux qui veulent l’essentiel, au meilleur prix.

Avec un abonnement fibre à 22,99 € par mois, sans engagement, et surtout des frais de mise en service de 39 € actuellement offerts, RED by SFR se positionne clairement comme l’une des solutions les plus économiques du marché pour accéder au très haut débit.