Dès les premières secondes d’utilisation, la DJI Osmo Pocket 3 se distingue par son capteur CMOS 1 pouce, un choix technique qui améliore nettement la gestion de la lumière, la plage dynamique et le rendu global. Elle peut filmer jusqu’en 4K à 120 fps, un atout pour les ralentis fluides et détaillés, notamment en extérieur ou lors de scènes dynamiques.

Chaque séquence bénéficie de la stabilisation mécanique sur trois axes, particulièrement efficace pour la marche, le voyage ou le tournage à main levée. Le rendu reste stable sans donner l’impression artificielle parfois reprochée aux stabilisations purement numériques.