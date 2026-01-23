Les besoins en connectivité ont profondément évolué ces dernières années, en particulier avec la généralisation du télétravail, du jeu en ligne et des usages cloud. Dans ce contexte, disposer d’une connexion fibre performante n’est plus un confort, mais un véritable prérequis pour travailler et se divertir dans de bonnes conditions. Pourtant, de nombreuses offres internet continuent d’imposer des services annexes dont certains utilisateurs n’ont plus l’utilité, notamment les bouquets TV traditionnels.

Avec B&You Pure fibre de Bouygues Telecom, l’opérateur propose une approche différente. L’offre repose sur une connexion fibre très haut débit, associée à la Bbox équipée du Wi Fi 7, tout en faisant l’impasse sur les options non essentielles. Une formule volontairement épurée, qui vise à offrir davantage de flexibilité aux foyers recherchant avant tout une connexion stable, rapide et adaptée aux usages numériques actuels.