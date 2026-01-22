Le ménage devient moins contraignant grâce à ce robot qui aspire sans bruit et passe sous la plupart des meubles. On oublie presque sa présence.
Le Lefant M210P tombe à 89,98 € chez Amazon pendant les soldes, avec une baisse de 74 % sur son tarif habituel. Ce robot aspirateur compact assure un nettoyage autonome sur sols durs, gère les poils d'animaux et se lance facilement via l'application ou Alexa.
L'aspirateur robot nettoie sous les meubles grâce à son format compact. Il aspire les poils d'animaux sur sols durs en un seul passage. Sa batterie tient deux heures, ce qui suffit pour la plupart des appartements sans recharge entre deux pièces.
- Hauteur réduite de 7,8 cm pour passer sous la plupart des meubles
- Aspiration puissante de 2200 Pa adaptée aux poils d'animaux
- Niveau sonore maîtrisé à 55 dB pour un nettoyage discret
- Autonomie jusqu'à 120 minutes en une seule charge
- Connectivité WiFi, Bluetooth, Alexa et application mobile pour pilotage simplifié
- Réservoir à poussière limité à 500 ml, nécessite des vidanges fréquentes
- Navigation basique sans cartographie avancée
- Non compatible avec les tapis épais ou à poils longs
Un aspirateur robot discret pour un quotidien facilité
Aspirateur robot, voilà un objet qui change vite la routine du ménage. Ce modèle mince passe sous la plupart des meubles et s'occupe des poils d'animaux sur le sol sans effort. Il fonctionne en silence, avec un niveau sonore de 55 dB qui laisse la télévision ou le téléphone parfaitement audibles. L'autonomie de 120 minutes suffit pour nettoyer un appartement classique ou un salon ouvert, même si on oublie de le relancer. Certains diront que le côté connecté apporte un vrai plus : il se pilote depuis le canapé, via une application ou la voix, ce qui évite de courir après la télécommande.
Son design discret et champagne trouve facilement sa place dans le salon. On apprécie le retour automatique à la base de chargement. Plus besoin de surveiller l'appareil, il se débrouille et revient seul une fois la batterie faible, ce qui simplifie la vie au quotidien.
Un prix imbattable
Sur Amazon, le Lefant M210P Champagne s'affiche à 89,98 €. Ce modèle mince et connecté se distingue par sa simplicité d'entretien et son format compact. Vous pouvez l'utiliser au quotidien sans contrainte d'espace, ce qui facilite son intégration dans un logement familial.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.