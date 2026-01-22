Un smartphone fait aujourd'hui beaucoup plus qu'appeler ou envoyer des messages. Le Pixel 10 se glisse dans votre poche et vous accompagne du matin au soir, sans que vous ayez à surveiller la batterie toutes les heures. Son autonomie dépasse largement la journée, même si vous utilisez la navigation GPS, la vidéo ou la photo. L'écran Super Actua affiche des images nettes, même en plein soleil sur une terrasse ou dans les transports. On remarque aussi la prise en main agréable, avec un format qui ne fatigue pas la main, même après de longues conversations ou une session de navigation dans vos applications préférées.



Le triple appareil photo s'adapte facilement à la lumière du moment. Vous pouvez immortaliser un repas entre amis ou une promenade, sans devoir régler quoi que ce soit. Certains diront que le confort d'un Android bien intégré au quotidien, ça finit par compter plus qu'on ne le pense.