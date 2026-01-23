L'écran permet de profiter de jeux rapides sans effet de traînée. Pour travailler ou s'amuser, on gagne en confort, surtout quand la fluidité compte vraiment.
Le MSI G255F s'affiche à 99,99 € chez Amazon, soit 16 % de moins que son prix habituel. Cet écran 24,5 pouces offre une image fluide pour le jeu ou le télétravail, avec des couleurs nettes et un affichage réactif. C'est un excellent compromis pour ceux qui souhaitent s'équiper convenablement pour le gaming et le télétravail sans vider leur compte en banque.
Le MSI G255F affiche des images fluides grâce à son taux de rafraîchissement élevé. Sa dalle Rapid IPS assure des couleurs fidèles, appréciées pour regarder des vidéos ou jouer. Ce type séduit les joueurs qui recherchent de la réactivité sans sacrifier la qualité d'affichage.
- Taux de rafraîchissement 180 Hz
- Temps de réponse 1 ms
- Couverture sRGB 99%
- Technologie Adaptive-Sync
- Résolution limitée à Full HD
- Absence de ports USB
Un écran pensé pour les parties fluides
L'écran gaming s'invite dans votre bureau ou votre salon pour transformer vos sessions de jeu. Grâce à son format de 24,5 pouces, il se glisse facilement sur un petit bureau ou un coin de table. Son taux de rafraîchissement de 180 Hz rend chaque déplacement de souris plus précis, ce qui aide à garder le contrôle même quand l'action s'accélère. La dalle Rapid IPS affiche des couleurs vives, ce qui donne un rendu agréable, que vous soyez en pleine partie ou devant une série.
Le temps de réponse de 1 ms limite les effets de flou dans les jeux rapides. Certains diront que c'est un détail, mais on remarque vite la différence lors d'un enchaînement de mouvements rapides. Même pour ceux qui jouent occasionnellement, le confort visuel reste appréciable au quotidien.
Un format pratique à prix contenu
Sur Amazon, le MSI G255F s'affiche à 99,99 €. Son format compact de 24,5 pouces se glisse facilement sur un bureau, même dans un espace réduit. Ce moniteur propose une expérience fluide au quotidien, adaptée à un usage polyvalent.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.