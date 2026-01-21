Dès le déballage, ce mini PC se montre opérationnel grâce à Windows 11 Pro préinstallé. Les 16 Go de RAM DDR4 apportent un confort appréciable pour jongler entre plusieurs applications, tandis que le SSD M.2 de 512 Go garantit des démarrages rapides et une bonne réactivité générale. À noter qu’un emplacement permet d’étendre le stockage jusqu’à 2 To, un point appréciable à ce niveau de prix.

Connectique complète et encombrement minimal

Avec ses ports HDMI et DisplayPort, le NiPoGi E2 gère deux écrans 4K, un atout pour le télétravail. Sa connectique USB variée, son Ethernet Gigabit et son Wi-Fi 5 couvrent l’essentiel des besoins, même si l’absence de Wi-Fi 6 pourra freiner les utilisateurs les plus exigeants.

Une offre cohérente pour les soldes d’hiver

Affiché à 201 euros, ce mini PC s’adresse avant tout aux utilisateurs recherchant une machine silencieuse, compacte et économe, pour un usage quotidien sans superflu. Une alternative pertinente à un PC tour encombrant ou à un ordinateur portable d’entrée de gamme, surtout en période de soldes où chaque euro compte.