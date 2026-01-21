Compact, discret et suffisamment performant pour un usage quotidien, le mini PC séduit de plus en plus de foyers. En pleine période de soldes d’hiver, le NiPoGi E2 profite d’une remise intéressante, le rendant particulièrement attractif pour la bureautique et le multimédia.
Pensé pour le bureau, la maison ou le télétravail, le NiPoGi Essenx E2 s’appuie sur un processeur Intel Alder Lake-N95 et une configuration généreuse de 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Actuellement proposé à 201 € au lieu de 239 € sur Amazon, ce mini PC constitue une option sérieuse pour qui cherche un ordinateur compact, prêt à l’emploi sous Windows 11 Pro.
- Processeur Intel Alder Lake-N95
- 16 Go de RAM DDR4
- SSD M.2 de 512 Go
- Double affichage 4K UHD
- Design compact et léger
- Connectivité limitée à Wi-Fi 5
- Bluetooth 4.2 relativement basique
Un mini PC compact et polyvalent pour la bureautique et le multimédia
Le marché des mini PC est en plein essor, et le NiPoGi E2 s’inscrit clairement dans cette tendance. Pour mieux situer ses performances, le test des mini PC d’entrée de gamme réalisé par la rédaction Clubic montre que les processeurs Intel Alder Lake-N offrent un bon compromis entre consommation et réactivité pour des usages courants (bureautique, navigation, streaming).
Des performances adaptées aux usages quotidiens
Animé par un Intel Alder Lake-N95 (4 cœurs, jusqu’à 3,4 GHz), le NiPoGi E2 convient parfaitement à la navigation web intensive, aux outils bureautiques, à la visioconférence ou encore à la lecture de contenus en 4K UHD. La partie graphique intégrée Intel UHD assure une lecture fluide des vidéos, sans prétendre à un usage gaming avancé.
Une configuration prête à l’emploi
Dès le déballage, ce mini PC se montre opérationnel grâce à Windows 11 Pro préinstallé. Les 16 Go de RAM DDR4 apportent un confort appréciable pour jongler entre plusieurs applications, tandis que le SSD M.2 de 512 Go garantit des démarrages rapides et une bonne réactivité générale. À noter qu’un emplacement permet d’étendre le stockage jusqu’à 2 To, un point appréciable à ce niveau de prix.
Connectique complète et encombrement minimal
Avec ses ports HDMI et DisplayPort, le NiPoGi E2 gère deux écrans 4K, un atout pour le télétravail. Sa connectique USB variée, son Ethernet Gigabit et son Wi-Fi 5 couvrent l’essentiel des besoins, même si l’absence de Wi-Fi 6 pourra freiner les utilisateurs les plus exigeants.
Une offre cohérente pour les soldes d’hiver
Affiché à 201 euros, ce mini PC s’adresse avant tout aux utilisateurs recherchant une machine silencieuse, compacte et économe, pour un usage quotidien sans superflu. Une alternative pertinente à un PC tour encombrant ou à un ordinateur portable d’entrée de gamme, surtout en période de soldes où chaque euro compte.
