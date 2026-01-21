La fin des soldes d’hiver approche, et c’est souvent à ce moment-là que les remises deviennent les plus intéressantes sur les produits high-tech du quotidien. Les aspirateurs robots font partie des équipements les plus recherchés, notamment pour automatiser l’entretien des sols sans effort.



Cette sélection thématique regroupe des modèles variés, du robot accessible pour un petit logement aux références plus avancées avec lavage intégré et navigation intelligente. Roborock, Ecovacs ou encore Lefant sont au rendez-vous, avec des baisses de prix liées à la troisième démarque.



Une bonne occasion de s’équiper ou de remplacer un ancien modèle, tout en profitant des conditions de livraison Amazon avant la fin officielle des soldes.