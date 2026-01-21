La troisième démarque des soldes d’hiver débute ce mercredi 21 janvier 2026, avec des remises ciblées sur l’équipement de la maison. Amazon propose pour l’occasion une sélection de sept aspirateurs robots affichés à prix réduit, avec des offres valables au minimum jusqu’au 25 janvier.
La fin des soldes d’hiver approche, et c’est souvent à ce moment-là que les remises deviennent les plus intéressantes sur les produits high-tech du quotidien. Les aspirateurs robots font partie des équipements les plus recherchés, notamment pour automatiser l’entretien des sols sans effort.
Cette sélection thématique regroupe des modèles variés, du robot accessible pour un petit logement aux références plus avancées avec lavage intégré et navigation intelligente. Roborock, Ecovacs ou encore Lefant sont au rendez-vous, avec des baisses de prix liées à la troisième démarque.
Une bonne occasion de s’équiper ou de remplacer un ancien modèle, tout en profitant des conditions de livraison Amazon avant la fin officielle des soldes.
Top 7 Amazon pour les soldes d’hiver 2026
- Roborock QV35A aspirateur robot laveur à 349,99 € au lieu de 399,99 €
- Roborock Saros 10R aspirateur robot et serpillère à 999 € au lieu de 1 199 €
- Roborock QV5A aspirateur robot à 549,99 € au lieu de 999,99 €
- Tineco Floor One S7 Stretch Steam à 549 € au lieu de 699 €
- Roborock Q7M5 aspirateur robot à 159,98 € au lieu de 249,99 €
- Aspirateur robot Lefant M330 à 129,98 € au lieu de 499 €
- Ecovacs Deebot N20 Plus aspirateur robot à 199 € au lieu de 229 €
Quels produits choisir pour les soldes d’hiver ?
Roborock Saros 10R
Pensé pour ceux qui veulent automatiser totalement l’entretien des sols, le Roborock Saros 10R s’adresse aux foyers exigeants. Aspiration puissante, lavage intégré et navigation avancée en font un allié complet pour les grandes surfaces ou les intérieurs très fréquentés. Sa remise pendant cette troisième démarque le rend plus accessible qu’à l’accoutumée.
- Brosses et serpillères relevables et extensibles
- Triple système anti-enchevêtrement
- Station multifonctionnelle 4.0
- Évitement avancé des obstacles
- Ultra mince: 7,98 cm
- Usage optimal limité aux surfaces planes
- Configuration initiale complexe pour certains utilisateurs
Roborock QVS5A
Positionné juste en dessous du haut de gamme, le Roborock QVS5A offre un bon équilibre entre performances et prix. Il convient parfaitement à ceux qui recherchent un aspirateur robot fiable, capable de gérer le quotidien sans compromis majeurs. Une option pertinente pour monter en gamme sans exploser son budget pendant les soldes.
- Puissance d'aspiration de 18500 Pa
- Double système anti-enchevêtrements
- Brossette DuoDivide pour un nettoyage optimal
- Châssis AdaptiLift pour ajustement automatique
- Lavage à l'eau chaude pour une hygiène renforcée
- Ne convient pas aux tapis à poils longs
- Peut nécessiter un entretien régulier
Roborock QV35A
Le Roborock QV35A vise ceux qui veulent un robot laveur efficace sans aller chercher les modèles les plus chers. C’est typiquement le genre de référence qui fait sens pendant les soldes : un tarif plus doux, tout en conservant l’essentiel pour gérer poussières, poils et traces du quotidien. Idéal si tu veux un modèle “pratique” pour l’entretien régulier.
- Puissance d'aspiration élevée de 8000Pa
- Station multifonctionnelle pratique
- Serpillière rotative à 200 TR/Min
- Technologie anti-enchevêtrement
- Cartographie intelligente d'évitement d'obstacles
- Peut présenter des limites pour les très grandes surfaces
- Nécessite un entretien régulier pour maintenir l'efficacité
Roborock Q7M5
Simple, efficace et bien positionné en prix, le Roborock Q7M5 est une porte d’entrée idéale dans l’univers des aspirateurs robots. Il répond aux besoins essentiels pour un appartement ou une maison de taille moyenne, tout en bénéficiant d’une remise intéressante à l’occasion de cette troisième démarque.
- Puissance d'aspiration de 10 000 Pa
- Système anti-enchevêtrement double
- Navigation LiDAR précise
- Durée de nettoyage prolongée
- Contrôle via application
- Peut être bruyant à pleine puissance
- Nécessite une connexion Wi-Fi pour toutes les fonctionnalités
Ecovacs Deebot N20 Plus
Le Deebot N20 Plus s’adresse à ceux qui cherchent une solution équilibrée, avec l’écosystème Ecovacs et un usage pensé pour le quotidien. C’est un bon candidat si tu veux un robot “sans prise de tête” pour maintenir des sols propres entre deux gros ménages. Avec une promo plus légère que d’autres, l’intérêt se joue surtout sur le timing et la disponibilité.
- Aspiration puissante de 8000 Pa
- Technologie anti-nœud ZeroTangle
- Nettoyage autonome de 45 jours
- Système de filtration à 4 étapes
- Indice de réparabilité supérieur à 8/10
- Peut avoir des difficultés sur certains tapis épais
- Peut nécessiter un entretien régulier des capteurs
Lefant M330
Avec son tarif fortement réduit, le Lefant M330 vise clairement les petits budgets. Il s’adresse à ceux qui veulent automatiser le nettoyage sans investir dans un modèle premium. Un bon choix pour un premier achat, un studio, ou pour équiper un logement secondaire pendant les soldes d’hiver.
- Aspiration puissante de 5000Pa
- Navigation dToF précise
- Cartographie intelligente avec zones virtuelles
- Évitement d'obstacles PSD
- Autonomie de 150 minutes
- Pas compatible avec tous les types de sols
- Configuration initiale peut être complexe
Tineco Floor One S7 Stretch Steam
Alternative aux aspirateurs robots, le Tineco Floor One S7 Stretch Steam mise sur la polyvalence. Il combine lavage, aspiration et vapeur pour un nettoyage manuel plus contrôlé, notamment sur les taches et les sols très sollicités. Un produit pertinent si tu préfères garder la main, tout en gagnant en efficacité au quotidien.
- Fonction vapeur à 160°C pour un nettoyage en profondeur
- Fonction 2 en 1 : aspire et nettoie
- Autonomie généreuse de 80 minutes
- Système Anti-Tangle pour éviter les obstructions
- Conception légère et maniable
- Peut nécessiter plusieurs passages pour les taches tenaces
- Prise en main complexe pour les utilisateurs novices
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes aujourd’hui ?
Ces offres s’inscrivent dans la troisième démarque, période où les prix sont souvent revus à la baisse sur les stocks restants. Plusieurs références Roborock affichent des écarts de prix significatifs par rapport à leur tarif habituel. Les aspirateurs robots restent très demandés en hiver, notamment pour un usage quotidien en intérieur. Amazon garantit en plus une livraison rapide, avant la fin officielle des soldes d’hiver.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.