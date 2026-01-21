Côté fluidité, l’écran monte jusqu’à 180 Hz via DisplayPort, avec un temps de réponse annoncé à 1 ms (MPRT). Des caractéristiques qui conviendront particulièrement aux joueurs de FPS, de jeux compétitifs ou de titres rapides.

La présence de la technologie Adaptive-Sync (FreeSync) limite efficacement les déchirures d’image, à condition de disposer d’une carte graphique compatible. On retrouve également plusieurs options d’assistance au jeu, comme des modes prédéfinis ou un affichage de réticule.

Une connectique complète, mais une ergonomie simple

Le KTC H32S17 propose une connectique correcte avec deux DisplayPort 1.4, deux HDMI 2.0, ainsi qu’un hub USB et une sortie casque. De quoi connecter facilement un PC, une console ou un second appareil.

En revanche, l’ergonomie reste basique : le pied se limite à une inclinaison verticale, sans réglage en hauteur. Heureusement, la compatibilité VESA 100 x 100 mm permet d’envisager un bras articulé pour améliorer le confort.