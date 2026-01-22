Léger et rapide, aussi agréable pour travailler toute la journée que pour regarder des films et doté d'une autonomie extraordinaire, le MacBook Air M4 est l'un des meilleurs PC abordables du moment, et son prix est en chute libre.
Le MacBook Air 13" s'affiche à 949,00 € chez Amazon, soit 14 % de moins que son tarif dans les Apple Stores. Ce portable réunit puissance et légèreté pour travailler, regarder des séries ou gérer ses documents où vous voulez sans effort particulier.
L'ordinateur portable démarre rapidement grâce à son stockage SSD. Son écran Liquid Retina de 13,6" affiche des images précises, même dans une pièce lumineuse. Le format très léger facilite le transport au quotidien, y compris dans un sac compact.
- Puce M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 8 cœurs pour des performances rapides
- Écran Liquid Retina 13,6 pouces, 2560 x 1664 pixels, affichage détaillé et lumineux
- 16 Go de mémoire unifiée pour ouvrir plusieurs logiciels exigeants simultanément
- Autonomie jusqu'à 18 heures pour travailler sans recharge fréquente
- Stockage SSD de 256 Go pour des démarrages et transferts rapides
- Capacité de stockage limitée à 256 Go pour les utilisateurs de gros fichiers
- Connectique restreinte, absence de ports USB-A classiques
Un ordinateur portable pensé pour la mobilité au quotidien
Le MacBook Air M4 s'intègre facilement dans votre journée, que vous soyez au bureau, à la maison ou en déplacement. Avec son format 13 pouces, le MacBook Air se glisse dans un sac sans effort. L'autonomie de près de 18 heures simplifie la gestion des réunions ou des études, même quand une prise électrique se fait rare.
L'écran lumineux reste lisible en extérieur, ce qui aide pendant les trajets ou lors d'une pause au parc. On apprécie aussi la réactivité : le démarrage rapide et la fluidité du système évitent d'attendre, même si l'on n'a que dix minutes pour avancer sur un dossier. Certains diront que le design discret aide à rester concentré, sans attirer l'attention inutilement.
Une offre irrésistible
Amazon propose aujourd'hui le MacBook Air 13 pouces M4 à 949,00 €, un prix qui place ce modèle dans une position intéressante pour celles et ceux cherchant un portable léger et fiable. Son format compact simplifie les déplacements quotidiens et favorise un usage professionnel ou étudiant sans contrainte.
