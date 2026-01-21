Les soldes d’hiver entrent dans leur phase la plus intéressante avec cette troisième démarque. Les prix chutent davantage, tandis que les références concernées restent très demandées. C’est souvent le bon moment pour s’équiper sans attendre la toute fin des soldes.

Pour cette sélection du jour, nous avons retenu 12 promotions Amazon fraîchement mises en ligne. Aspirateurs robots, TV grand format, électroménager, accessoires connectés et produits du quotidien sont au programme.

Des remises nettes, sur des marques connues, avec une disponibilité immédiate. Une sélection pensée pour durer plusieurs jours, avec des mises à jour prévues jusqu’à la fin de semaine.