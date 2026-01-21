La troisième démarque des soldes d’hiver bat son plein ce mercredi 21 janvier 2026. Amazon vient de publier une nouvelle vague de remises, valables plusieurs jours et mises à jour régulièrement.
Les soldes d’hiver entrent dans leur phase la plus intéressante avec cette troisième démarque. Les prix chutent davantage, tandis que les références concernées restent très demandées. C’est souvent le bon moment pour s’équiper sans attendre la toute fin des soldes.
Pour cette sélection du jour, nous avons retenu 12 promotions Amazon fraîchement mises en ligne. Aspirateurs robots, TV grand format, électroménager, accessoires connectés et produits du quotidien sont au programme.
Des remises nettes, sur des marques connues, avec une disponibilité immédiate. Une sélection pensée pour durer plusieurs jours, avec des mises à jour prévues jusqu’à la fin de semaine.
Les 12 dernières ventes flash soldes à saisir
- Dreame H14 Pro aspirateur laveur sec et humide à 369 € au lieu de 499 €
- 2 poêles Tefal Ingenio 24/28 cm + poignée à 115,34 € au lieu de 133,49 €
- Robot aspirateur Mova P50 Pro Ultra à 499 € au lieu de 899 €
- Tablette Android 10" 128 Go, 22 Go RAM, 5G à 85,99 € au lieu de 225,99 €
- Robot aspirateur Lefant M210P à 89,99 € au lieu de 339 €
- TV TCL Fire TV 85" QLED 4K UHD à 854,96 € au lieu de 1 199 €
- Écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- Batterie externe INIU 10 000 mAh à 19,99 € au lieu de 26,99 €
- TV Samsung AI 65" QLED 4K à 479 € au lieu de 589 €
- Apple AirTag à 29,99 € au lieu de 39 €
- Lot de 4 casseroles Tefal Ingenio 16, 18, 20 cm à 79,99 € au lieu de 135,72 €
- Machine à café Delonghi Magnifica S à 279,99 € au lieu de 349 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Quels produits choisir pour la troisième démarque des soldes d’hiver ?
Cette phase des soldes est idéale pour viser des achats utiles et durables. Les remises deviennent plus franches, notamment sur le gros électroménager et les équipements high-tech. C’est aussi un bon moment pour anticiper des besoins à moyen terme.
Dreame H14 Pro : pratique pour un entretien complet des sols avec aspiration et lavage combinés.
TV TCL 85 pouces : adaptée pour transformer un salon en véritable espace cinéma à prix réduit.
Delonghi Magnifica S : un classique pour passer à l’expresso broyeur sans dépasser son budget.
Samsung Galaxy Buds 3 : un bon compromis pour renouveler ses écouteurs sans payer le prix fort.
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes aujourd’hui ?
Cette troisième démarque permet d’accéder à des baisses de prix plus marquées que lors du début des soldes. Plusieurs produits affichent des écarts importants avec leur tarif initial, notamment sur les aspirateurs robots et les téléviseurs. Le timing est favorable, avec encore du stock sur des références populaires. La livraison reste rapide sur la majorité des offres. Un bon équilibre entre choix, disponibilité et prix.
Questions fréquentes avant d’acheter (FAQ)
Ces promotions vont-elles encore baisser ?
Certaines offres peuvent évoluer, mais les stocks sont souvent limités à ce stade des soldes.
Les produits sont-ils bien couverts par la garantie ?
Oui, les articles vendus sur Amazon bénéficient de la garantie légale et du service après-vente habituel.
Les offres restent-elles valables plusieurs jours ?
Cette sélection est prévue pour durer, avec des mises à jour possibles à tout moment en cas d'évolution des offres.
