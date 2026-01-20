Ce mardi 20 janvier 2026, Amazon active des promotions limitées sur des appareils de cuisine très recherchés. Les offres se terminent ce soir à 23h59, avec des remises immédiates sur des références fiables et populaires.
En plein mois de janvier, ces ventes flash tombent à point nommé pour s’équiper ou renouveler son électroménager de cuisine. Bouilloire, air fryer, multicuiseur ou machine à café automatique : les catégories essentielles du quotidien sont concernées. La sélection du jour mise sur des marques reconnues comme Philips, Moulinex, Ninja ou De’Longhi.
Les réductions sont nettes, souvent supérieures à 30 %, et portent sur des modèles bien notés. Ces produits répondent à des usages concrets : cuisson rapide, repas plus sains, café maison ou gain de temps. Attention toutefois, les stocks sont limités et les prix redeviennent normaux dès minuit.
Top 5 bons plans Amazon pour la cuisine :
- Philips Série 5000 Bouilloire Électrique en Verre à 17,89 € au lieu de 49,99 €
- Moulinex Cookeo Multicuiseur intelligent 6L à 149,99 € au lieu de 199,99 €
- Ninja Air Fryer Dual Zone MAX 9,5 L à 169,99 € au lieu de 229,99 €
- De’Longhi Magnifica S Machine à café à 279,99 € au lieu de 349,00 €
- Moulinex Easy Fry Collection Ivoire 7L à 69,99 € au lieu de 159,99 €
Quels produits choisir pour s’équiper efficacement en cuisine ?
La bouilloire Philips Série 5000 convient pour un usage quotidien simple et rapide
- Capacité de 1,7 litres pour servir plusieurs tasses
- Puissance de 2,2 kW pour un chauffage rapide
- Couvercle amovible facilitant le remplissage et le nettoyage
- Design élégant en verre transparent
- Compatibilité avec une large gamme de marques
- Nécessite une manipulation délicate en raison du verre
- Peut être volumineuse pour les petites cuisines
Le Cookeo de Moulinex reste une valeur sûre pour cuisiner sans surveillance et gagner du temps
- 80 recettes intégrées pour une cuisine variée
- Écran intuitif pour une utilisation simplifiée
- Cuisson sans surveillance pour plus de confort
- Maintien automatique au chaud des plats
- Application MyMoulinex pour des idées de recettes infinies
- Nécessite une source d'alimentation proche
- Possibilité de complexité initiale pour les non-technophiles
La Ninja Dual Zone est idéale pour préparer plusieurs plats en même temps, sans huile
La Magnifica S de De’Longhi s’adresse à ceux qui veulent un vrai café espresso à la maison
L’Easy Fry 7L est parfaite pour une famille, avec une grande capacité dans un format compact
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes aujourd’hui ?
Amazon frappe juste après la période des fêtes, avec des baisses de prix marquées sur des appareils de cuisine déjà bien installés chez les consommateurs. C’est le moment idéal pour s’équiper sans payer le prix fort, notamment sur des références souvent hors promo le reste de l’année.
Ces modèles font partie des plus recherchés de leur catégorie, ce qui renforce l’intérêt de l’offre. Autre avantage non négligeable : la livraison rapide est toujours assurée sur la majorité des produits. Une opportunité à saisir rapidement, puisque les prix repassent à la normale dès ce soir à 23h59.
