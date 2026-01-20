En plein mois de janvier, ces ventes flash tombent à point nommé pour s’équiper ou renouveler son électroménager de cuisine. Bouilloire, air fryer, multicuiseur ou machine à café automatique : les catégories essentielles du quotidien sont concernées. La sélection du jour mise sur des marques reconnues comme Philips, Moulinex, Ninja ou De’Longhi.

Les réductions sont nettes, souvent supérieures à 30 %, et portent sur des modèles bien notés. Ces produits répondent à des usages concrets : cuisson rapide, repas plus sains, café maison ou gain de temps. Attention toutefois, les stocks sont limités et les prix redeviennent normaux dès minuit.