Le tarif affiché rend l'accès à un écran fluide et confortable bien plus accessible. On peut trouver l'ensemble intéressant pour travailler ou suivre des contenus sans fatigue visuelle.
Le MSI Pro MP252 tombe à 69,99 € chez Amazon, soit une baisse de 30 % et le prix le plus bas jamais vu. Cet écran de 24,5" vise un usage quotidien, aussi bien pour le travail de bureau que pour le divertissement simple.
Il mise sur une dalle IPS Full HD et un taux de rafraîchissement de 100 Hz pour améliorer le confort visuel, sans multiplier les options inutiles. Certains diront que la simplicité reste une force ici.
L'écran propose un affichage fluide grâce à son taux de 100 Hz. Sa dalle IPS offre un large angle de vue pour suivre confortablement un film ou une visioconférence depuis un bureau partagé. Il se place dans la gamme des écrans bureautiques simples à prendre en main.
- Dalle IPS 24,5 pouces avec une résolution Full HD 1920 x 1080 pour une image nette
- Taux de rafraîchissement de 100 Hz pour une meilleure fluidité à l'écran
- Technologie EyesErgo réduisant la fatigue visuelle lors d'un usage prolongé
- Haut-parleurs intégrés pour une utilisation sans accessoires supplémentaires
- Connectique complète : HDMI 2.0b et DisplayPort 1.4a
- Réglage limité uniquement en inclinaison, absence de réglage en hauteur
- Pas de port USB pour brancher des périphériques directement
- Pas conçu pour le jeu vidéo exigeant à cause d'une réactivité limitée
Un affichage fluide au quotidien
L'écran bureautique facilite la gestion des tâches courantes avec une image stable et agréable à l'œil. Son format 24,5 pouces s'adapte facilement à la plupart des espaces de travail, que ce soit à la maison ou au bureau. Les couleurs restent fidèles, même en regardant l'écran de côté, ce qui peut aider quand on partage des documents à plusieurs.
Le réglage de l'inclinaison apporte un confort supplémentaire, notamment lors de longues sessions. On peut trouver que le son intégré dépanne pour une réunion ou une vidéo rapide, même si ce n'est pas sa fonction principale.
Un écran bureautique accessible chez Amazon
Amazon propose le MSI Pro MP252 à 69,99 €. Ce modèle se distingue par son format adapté au télétravail ou à l'étude, et par la simplicité de son installation. L'ensemble reste bien positionné pour celles et ceux qui privilégient la lisibilité et le confort d'usage au quotidien. La dalle IPS vise à limiter la fatigue visuelle, ce qui convient à un usage prolongé devant l'ordinateur.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.