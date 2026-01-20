Le MSI Pro MP252 tombe à 69,99 € chez Amazon, soit une baisse de 30 % et le prix le plus bas jamais vu. Cet écran de 24,5" vise un usage quotidien, aussi bien pour le travail de bureau que pour le divertissement simple.

Il mise sur une dalle IPS Full HD et un taux de rafraîchissement de 100 Hz pour améliorer le confort visuel, sans multiplier les options inutiles. Certains diront que la simplicité reste une force ici.