Le smartphone accompagne aisément une journée de travail, de loisirs ou de déplacements. Son écran 6,3 pouces reste agréable pour la navigation web ou la consultation de vidéos. On peut trouver que la réactivité de l'affichage fait la différence quand on jongle entre plusieurs tâches ou que l'on profite d'un jeu rapide en pause déjeuner. La capacité de stockage de 256 Go rassure si vous aimez conserver de nombreux souvenirs ou installer des applications variées, sans ressentir de limites techniques au fil des mois.

La finition Sauge apporte une touche originale, discrète et élégante. Certains diront que ce coloris se démarque juste ce qu'il faut, sans basculer dans l'excentricité. L'intégration de la sécurité par SOS d'urgence via satellite apporte un vrai plus à ceux qui bougent beaucoup ou qui veulent prévenir les imprévus. On apprécie aussi la robustesse du Ceramic Shield 2, surtout quand un téléphone glisse parfois des mains. Ce modèle vise clairement une utilisation simple et polyvalente, sans prise de tête au quotidien.