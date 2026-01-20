L'accès à un smartphone performant devient plus abordable avec cette remise. De quoi envisager sereinement un modèle récent, sans attendre une nouvelle baisse qui tarde parfois à venir.
L'Apple iPhone 17 256 Go Sauge s'affiche aujourd'hui à 854,99 € chez Rakuten, soit une réduction immédiate de 12 % par rapport au prix habituel. Ce modèle vise un usage quotidien fluide grâce à sa nouvelle puce et à son écran 120 Hz lumineux. L'espace de stockage généreux permet d'enregistrer photos, vidéos et applications sans contrainte. On remarque aussi que la finition Sauge attire l'œil, tout en restant discrète pour un smartphone au design soigné.
Le smartphone combine un écran Super Retina XDR lumineux et une autonomie solide pour une journée complète. La résistance accrue aux chocs limite les risques au quotidien, surtout si vous utilisez souvent votre mobile hors de chez vous. Il se situe dans la gamme des modèles récents avec un espace de stockage doublé par rapport à la génération précédente.
- Écran Super Retina XDR de 6,3 pouces avec ProMotion, taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz
- Caméra arrière Fusion 48 MP avec double capteur, zoom optique x2, mode nuit, vidéo 4K à 60 images/s
- Puce A19 : performances CPU supérieures de 50 % à l'iPhone 13, GPU 5 cœurs jusqu'à 2,1x plus rapide
- Stockage de 256 Go, deux fois plus que la génération précédente, pour vos applications, photos et vidéos
- Protection accrue avec Ceramic Shield 2 sur la façade avant, résistance aux rayures multipliée par 3
- Pas le prix le plus bas observé ces 3 derniers mois
- Aucune évolution sur l'autonomie par rapport à la génération précédente
- iOS 26 et fonctionnalités Apple Intelligence limités à l'écosystème Apple
Un smartphone adapté à tous les usages quotidiens
Le smartphone accompagne aisément une journée de travail, de loisirs ou de déplacements. Son écran 6,3 pouces reste agréable pour la navigation web ou la consultation de vidéos. On peut trouver que la réactivité de l'affichage fait la différence quand on jongle entre plusieurs tâches ou que l'on profite d'un jeu rapide en pause déjeuner. La capacité de stockage de 256 Go rassure si vous aimez conserver de nombreux souvenirs ou installer des applications variées, sans ressentir de limites techniques au fil des mois.
La finition Sauge apporte une touche originale, discrète et élégante. Certains diront que ce coloris se démarque juste ce qu'il faut, sans basculer dans l'excentricité. L'intégration de la sécurité par SOS d'urgence via satellite apporte un vrai plus à ceux qui bougent beaucoup ou qui veulent prévenir les imprévus. On apprécie aussi la robustesse du Ceramic Shield 2, surtout quand un téléphone glisse parfois des mains. Ce modèle vise clairement une utilisation simple et polyvalente, sans prise de tête au quotidien.
Un positionnement tarifaire cohérent pour un usage régulier
La boutique Rakuten propose l'Apple iPhone 17 256 Go à 854,99 €. Le format reste équilibré pour une prise en main confortable et le stockage généreux favorise une utilisation sans contrainte. Ce smartphone s'adresse à celles et ceux qui cherchent un appareil fiable pour le quotidien, bien positionné au regard des fonctionnalités offertes. La gestion optimisée de l'énergie assure une autonomie adaptée à une journée active, sans compromis sur la fluidité d'utilisation.
