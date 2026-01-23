Vous avez acheté un nouvel appareil pendant ces soldes d'hiver et vous souhaitez l'équiper avec des logiciels dignes de ce nom ? Bonne nouvelle, cela se passe sur la boutique en ligne de Keysfan !
Il y a du bon à choisir vos logiciels, tels que la suite bureautique Microsoft 365, ou encore le système d'exploitation, Windows 11, chez Keysfan.
Vous pouvez obtenir ces logiciels comme neufs, et certifiés comme tels par Keysfan, à tarif négocié. Et pour profiter des prix les plus bas pratiqués sur la boutique en ligne de Keysfan, voici deux codes promos à associer à votre achat. Il s'agit de CLUB52 pour les systèmes d'exploitation Windows, et CLUB62 pour les suites bureautiques Microsoft 365.
Alors, trouvez le logiciel qui répond à votre besoin, vérifiez sereinement les prérequis d'installation imposés par Microsoft, et profitez d'un tarif préférentiel grâce aux codes promos disponibles.
La livraison, annoncée dans la description de chaque produit, reste rapide (quelques heures en moyenne), avec un lien d'activation de votre clé reçu par mail. Jetez donc, au besoin, un coup d'œil à vos spams pour tout mail en provenance de Keysfan.com, et contactez, au besoin, son service client ultra réactif par mail (24/7).
Les points forts de Keysfan :
- Des produits vérifiés
- Des prix bas avec code promo associé
- Une livraison rapide
Ne vous contentez pas des versions d'essai, tout en soignant votre budget avec Keysfan
Un ordinateur sans OS, ce n'est pas un problème
En effet, pour faire des économies durant ces soldes d'hiver 2026, vous remarquerez que certains ordinateurs sont vendus bien moins cher s'ils ne sont pas équipés avec un système d'exploitation tel que Windows.
Or, bonne nouvelle, car pour 13€ seulement sur la boutique en ligne de Keysfan, vous pouvez, notamment, obtenir Windows 11 Professional.
Tout ce que vous avez à faire se résume en 3 étapes : vérifier que votre ordinateur avec compatible avec ce système d'exploitation, ajouter le code promo CLUB52, et suivre le processus d'installation, étape par étape, rappelé par Keysfan dans la description produit.
Trouvez la suite Microsoft 365 la plus adaptée à votre budget
Et pour cause, dès 25€ seulement, vous pouvez, par exemple, obtenir l'édition 2019 de la suite bureautique Microsoft 365 Professional Plus.
Alors, même si tous les essentiels y sont rassemblés, tels que les diaporamas de PowerPoint, le tableur Excel ou le traitement de texte Word, vous pouvez comparer les différentes fonctionnalités incluses dans ces différentes versions de Microsoft 365.
Pratique, Keysfan vous propose aussi des éditions spécialement élaborées pour macOS, ou encore, à prix dégressif pour un pack de plusieurs mêmes licences. Le tout, avec -62% de réduction grâce à l'utilisation du code promo CLUB62.
De nombreuses offres sont disponibles à tarif attractif
Keysfan a la bonne idée de composer des bundles pour faire d'une pierre, deux coups. Grâce à ces packs, vous pouvez obtenir une suite bureautique Microsoft 365 et un système d'exploitation Windows. Voilà qui est parfait pour une mise à niveau réussie.
Concrètement, Keysfan vous propose le bundle mêlant Microsoft 365 Professional Plus (2019) et Windows 11 Professional à seulement 36€. Le tout, bien moins onéreux grâce à l'application du code promo CLUB62.
Pour encore plus d'offres à saisir, prenez le temps de visiter la boutique en ligne de Keysfan durant ces soldes d'hiver 2026.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA