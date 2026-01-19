Et si toutes les meilleures intelligences artificielles tenaient dans une seule application, pour le prix d’un repas ? Avec 1minAI, vous accédez à ChatGPT, Claude, Gemini et d’autres modèles avec 1 000 000 de crédits chaque mois, le tout pour 22 € à vie. Une promesse qui bouscule complètement le marché.
Le jour où l’IA a cessé d’être un luxe
Il y a encore peu de temps, utiliser plusieurs IA relevait presque du parcours du combattant. Un abonnement pour ChatGPT, un autre pour Claude, parfois un troisième pour Gemini. Des interfaces différentes, des factures qui s’accumulent, et cette impression de payer plusieurs fois pour un même besoin : écrire, réfléchir, créer, gagner du temps.
1minAI part d’un constat simple : pourquoi multiplier les outils quand on peut tout regrouper au même endroit ? L’application agit comme un tableau de bord unique de l’intelligence artificielle, où l’on choisit le modèle le plus pertinent selon la tâche du moment. Un texte créatif ? Une synthèse technique ? Une reformulation professionnelle ? Tout se fait depuis la même fenêtre.
Un million de crédits par mois, une liberté presque déconcertante
Le détail qui change tout, c’est ce fameux quota : 1 000 000 de crédits mensuels. Dans le monde de l’IA, les limites arrivent vite. Quelques longs textes, plusieurs essais de prompts, et les compteurs se vident. Ici, on retrouve une vraie sensation d’abondance.
Cette marge permet d’expérimenter sans retenue. On peut tester une idée avec ChatGPT, demander un autre angle à Claude, puis vérifier une information via Gemini, sans avoir l’impression de brûler un budget mensuel. L’IA redevient un outil créatif plutôt qu’un service minuté.
- Interface moderne.
- Nombreux outils IA.
- Version gratuite disponible.
22 € une fois pour toute, et puis c’est tout !
Le modèle économique de 1minAI tranche avec les abonnements classiques. Un paiement unique de 22 €, et l’accès devient permanent. Pas de mensualités, pas de renouvellement automatique, pas de mauvaise surprise au bout de quelques semaines.
Dans un univers où la plupart des services IA réclament 20 à 30 € par mois, cette formule à vie ressemble presque à une anomalie. Pour un étudiant, un indépendant, un créateur de contenu ou simplement un curieux, le risque financier devient quasi nul.
Une interface pensée pour les humains, pas pour les ingénieurs
Beaucoup d’outils d’intelligence artificielle impressionnent par leur puissance, mais découragent par leur complexité. 1minAI fait le pari inverse : une interface claire, des options compréhensibles, une prise en main immédiate.
On choisit son modèle, on écrit sa demande, et le résultat arrive. Pas besoin d’être expert en prompts ou en paramétrage. Cette simplicité explique pourquoi l’application séduit autant les débutants que les utilisateurs avancés.
✅ Avis Clubic : une porte d’entrée idéale dans le monde de l’IA
Du point de vue de la rédaction, cette offre 1minAI à 22 € à vie fait partie de ces bons plans qui redéfinissent un usage. Elle ne promet pas seulement un outil, mais une nouvelle façon d’utiliser l’intelligence artificielle, plus libre et moins coûteuse.
Pour quiconque s’intéresse à l’IA sans vouloir multiplier les abonnements, c’est probablement l’une des propositions les plus cohérentes du moment.
Lancé en 2023, le service 1minAI est un véritable couteau-suisse qui rassemble une grande variété d'intelligences artificielles (ChatGPT, DALL.E, Midjourney et bien d'autres). Cette plateforme peut être utilisée pour générer, traduire, résumer ou rallonger du texte, pour générer des images, des vidéos ou des discours. 1minAI est disponible en ligne en mode freemium.
- Interface moderne.
- Nombreux outils IA.
- Version gratuite disponible.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.