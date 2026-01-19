Il y a encore peu de temps, utiliser plusieurs IA relevait presque du parcours du combattant. Un abonnement pour ChatGPT, un autre pour Claude, parfois un troisième pour Gemini. Des interfaces différentes, des factures qui s’accumulent, et cette impression de payer plusieurs fois pour un même besoin : écrire, réfléchir, créer, gagner du temps.

1minAI part d’un constat simple : pourquoi multiplier les outils quand on peut tout regrouper au même endroit ? L’application agit comme un tableau de bord unique de l’intelligence artificielle, où l’on choisit le modèle le plus pertinent selon la tâche du moment. Un texte créatif ? Une synthèse technique ? Une reformulation professionnelle ? Tout se fait depuis la même fenêtre.