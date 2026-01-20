En plein cœur des Soldes d’hiver, Amazon affiche une remise spectaculaire sur le Roborock Q7 L5+. À 199,99€, ce robot aspirateur laveur avec station automatique devient l’un des meilleurs choix du moment.
Le Roborock Q7 L5+ tombe aujourd'hui à 199,99 € chez Amazon, soit une baisse de 41 % par rapport au prix moyen, et le tarif le plus bas jamais vu pour ce modèle. Cet aspirateur robot aspire et lave en une seule passe.
Il gère la poussière, les poils d'animaux et les tapis sans effort, tout en vidant automatiquement son bac pour limiter les corvées. On le lance, il s'occupe du reste : simple, efficace, et franchement, on se prend vite au jeu quand tout roule sans lever le petit doigt.
L'aspirateur robot enlève la saleté sur sols durs ou tapis grâce à une forte aspiration. Il vide son réservoir seul, ce qui limite les manipulations et rend le ménage moins contraignant. Sa station automatique fait la différence dans cette gamme de prix !
- Aspiration puissante de 8000 Pa pour retirer efficacement les poils d'animaux et débris
- Station de vidange automatique avec sac de 2,7 L pour jusqu'à 7 semaines sans entretien
- Navigation LiDAR 360° précise, cartographie multi-étage et gestion intelligente des trajectoires
- Autonomie de 150 minutes, couvre jusqu'à 220 m² en mode serpillière
- Compatibilité avec Alexa, Google Home et application dédiée pour programmation personnalisée
- Ne franchit pas les seuils supérieurs à 2 cm
- Réservoir d'eau non adapté aux grandes surfaces au-delà de 220 m²
- Fonction lavage limitée face aux taches très incrustées
Une autonomie longue durée pour un ménage tranquille
L'aspirateur robot s'occupe du nettoyage pendant que vous vaquez à vos occupations. Il cartographie chaque pièce grâce à son système de navigation précis, évite les obstacles et franchit les seuils sans difficulté. Le bac à poussière de grande capacité limite les interventions, même dans une maison avec animaux ou enfants. Certains diront que ne pas avoir à se soucier du ménage pendant plusieurs semaines, c'est un vrai confort. La recharge intelligente optimise aussi la consommation d'énergie.
Le contrôle via une application mobile facilite la programmation à distance. Il suffit de définir vos préférences d'horaires ou de zones à éviter. Ainsi, le robot s'adapte à la routine de chaque foyer, que vous soyez souvent à la maison ou rarement présent.
Un prix serré pour un usage quotidien simplifié
Amazon propose le Roborock Q7 L5+ à 199,99 €, un positionnement rare compte tenu de ses fonctions avancées. Ce modèle convient à ceux qui recherchent un entretien sans contrainte et une autonomie réelle, même dans un appartement encombré ou une maison familiale. L'ensemble reste simple à utiliser au quotidien et limite les manipulations répétitives, ce qui permet de gagner du temps sans sacrifier la propreté.
