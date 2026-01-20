Le Roborock Q7 L5+ tombe aujourd'hui à 199,99 € chez Amazon, soit une baisse de 41 % par rapport au prix moyen, et le tarif le plus bas jamais vu pour ce modèle. Cet aspirateur robot aspire et lave en une seule passe.

Il gère la poussière, les poils d'animaux et les tapis sans effort, tout en vidant automatiquement son bac pour limiter les corvées. On le lance, il s'occupe du reste : simple, efficace, et franchement, on se prend vite au jeu quand tout roule sans lever le petit doigt.