La surveillance de votre extérieur n'a jamais été aussi simple grâce à ce kit de caméras dopées à l'IA et à l'énergie solaire qui simplifie la protection du domicile, le tout avec une réduction assez incroyable sur ce niveau de gamme.
Le kit eufy SoloCam E42 tombe à 499 € avec une remise de 29 % constatée chez Amazon. Ce lot de caméras extérieures capture des images en 4K pour surveiller un jardin, une entrée ou tout espace sensible. Chaque caméra fonctionne sans fil grâce à un panneau solaire, ce qui évite les recharges fréquentes. Ce prix se situe bien en dessous de la moyenne du marché pour cette technologie, ce qui crée une vraie opportunité, même si certains diront que ce n'est pas le record absolu. Le kit inclut aussi une base de stockage local, un vrai plus pour garder le contrôle sur ses données sans abonnement mensuel.
Ce système de vidéosurveillance capte des images nettes même la nuit grâce à sa définition 4K. La détection intelligente distingue les personnes des animaux et limite les alertes inutiles. Il est simple à installer et à utiliser, pas besoin de tirer de câble ni de remplacer de piles tous les mois.
- Enregistrement en 4K UHD pour capturer les détails jusqu'à 10 m, utile pour lire une plaque d'immatriculation.
- Alimentation solaire SolarPlus 2.0 : autonomie assurée avec seulement 2 heures d'ensoleillement direct par jour.
- Couverture panoramique 360°, rotation et inclinaison motorisées pour limiter les angles morts.
- Détection IA avec suivi automatique des personnes et véhicules pour minimiser les fausses alertes.
- Stockage local évolutif jusqu'à 14 To sur HomeBase, sans abonnement mensuel.
- Carte microSD non incluse, nécessite un achat séparé pour le stockage.
- Reconnaissance faciale limitée à certains usages, ne remplace pas un contrôle d'accès sécurisé.
Une surveillance autonome et fiable pour votre extérieur
Ce kit de caméras de sécurité s'intègre facilement autour d'une maison ou d'un jardin. Vous pouvez surveiller en direct, même à distance, et recevoir une alerte dès qu'un mouvement suspect apparaît. L'alimentation solaire garantit un fonctionnement continu, même lors de longues absences. Le stockage local protège vos vidéos sans abonnement ni cloud obligatoire, ce qui rassure sur la confidentialité. Certains diront que ce type de solution donne vraiment la main sur la sécurité, surtout quand on souhaite éviter des systèmes trop complexes. L'ensemble reste discret, sans sacrifier la qualité des images ni la facilité d'utilisation au quotidien.
Un tarif positionné pour une solution clé en main
Amazon commercialise le kit eufy SoloCam E42 à 499 €, soit un prix bien placé pour une solution autonome et complète. Ce type de produit reste adapté à un usage quotidien, avec une installation simple et un entretien minimal. L'ensemble vise la fiabilité sur le long terme, tout en répondant à la recherche d'une surveillance sans contrainte.
