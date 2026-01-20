Visioconférences en haute définition, outils collaboratifs en ligne, transferts de fichiers volumineux, accès permanent au cloud, le télétravail repose désormais sur une connexion internet fiable et réactive. Une simple coupure ou une baisse de débit peut rapidement perturber une journée de travail entière. Conscient de ces enjeux, Bouygues Telecom a conçu B&You Pure fibre comme une offre fibre orientée vers la performance brute et la simplicité d’usage.

Cette formule s’adresse à celles et ceux qui veulent une connexion efficace pour travailler à distance dans de bonnes conditions, sans services annexes superflus. En misant sur des débits élevés, une latence maîtrisée et une expérience réseau stable, B&You Pure fibre de Bouygues Telecom se positionne comme un bon plan pertinent pour équiper son domicile d’une connexion adaptée aux exigences du télétravail moderne.