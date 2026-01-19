Les soldes d’hiver battent leur plein ce lundi 19 janvier, avec des remises immédiates sur des produits très demandés. Amazon met en avant une nouvelle sélection de bons plans high-tech et maison, disponibles en quantité limitée.
Les soldes d’hiver sont souvent le meilleur moment pour s’équiper ou remplacer un appareil devenu obsolète. En ce début de semaine, Amazon ajuste ses prix sur des références populaires, mêlant électroménager, TV, gaming et objets connectés.
Cette sélection vise des produits utiles au quotidien, avec des remises visibles par rapport aux prix pratiqués avant les soldes.
On y retrouve aussi bien des équipements pour la maison que des écrans ou des appareils multimédias.
L’objectif reste le même : repérer rapidement les vraies baisses de prix, sans perdre de temps. Les offres sont actives dès maintenant, avec une disponibilité qui peut évoluer dans la journée.
Top 7 bons plans Amazon pour les soldes d’hiver
- Russell Hobbs Air Fryer Rapid Air 4,3L à 54,99 € au lieu de 89,99 €
- TCL 55V6C Smart TV LED Direct 55” 4K HDR à 329 € au lieu de 449 €
- Écran ASUS TUF Gaming 27” WQHD 170 Hz à 159,00 € au lieu de 249,99 €
- Roborock Q10 S5 Robot aspirateur laveur à 189,00 € au lieu de 289,99 €
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8+512 Go à 399,90 € au lieu de 941,19 €
- Vidéoprojecteur Wielio Full HD 1080p 650 ANSI à 89,98 € au lieu de 239,99 €
- Samsung TV AI QLED 65” 4K 65Q7F3 à 479,99 € au lieu de 589,40 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Quels produits choisir pour les soldes d’hiver ?
Russell Hobbs Air Fryer Rapid Air 4,3L
Cette friteuse sans huile se distingue par son format compact et son fonctionnement silencieux. Elle permet de cuire, griller ou rôtir rapidement, tout en limitant l’ajout de matières grasses. Un choix pratique pour le quotidien, surtout dans une petite cuisine.
TCL 55V6C Smart TV LED Direct 55” 4K HDR
Ce téléviseur 55 pouces offre une définition 4K HDR et l’interface Google TV pour accéder facilement aux plateformes de streaming. Compatible avec Google Assistant et Alexa, il s’intègre bien dans un salon moderne sans faire exploser le budget.
- Écran 4K Ultra HD de 55 pouces
- Technologie Google TV intégrée
- Compatible avec Google Assistant et Alexa
- Indice de performance d'image PPI 2500
- Technologie Dolby Audio pour un son immersif
- Luminosité limitée à 270 cd/m²
- Temps de réponse de 6,5 ms
ASUS TUF Gaming VG27AQA1A Moniteur 27” WQHD 170 Hz
Pensé pour le jeu sur PC, ce moniteur combine une haute fréquence de 170 Hz et une résolution WQHD confortable. Les technologies FreeSync Premium et ELMB assurent une image fluide, adaptée aussi bien au gaming qu’à un usage bureautique avancé.
- Résolution WQHD 2560 x 1440
- Fréquence de rafraîchissement 170 Hz
- Temps de réponse rapide 1 ms
- Technologie Freesync Premium
- Support HDR et Shadow Boost
- Angle de vision limité à 178 degrés
- Fonctionnalités optimisées pour jeux uniquement
Roborock Q10 S5 Robot aspirateur laveur
Avec une aspiration puissante et un système de lavage VibraRise, ce robot est conçu pour un nettoyage automatisé efficace. La navigation LiDAR et l’évitement d’obstacles facilitent son utilisation au quotidien, même dans des espaces encombrés.
- Aspiration puissante de 10000 Pa
- Système anti-emmêlement avancé
- Navigation LiDAR précise
- Évitement d'obstacles intelligent
- Levage des serpillères de 8 mm
- Peut ne pas convenir aux grandes surfaces
- Dépendance à l'application mobile pour certaines fonctions
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8+512 Go
Ce smartphone mise sur une grande autonomie, un écran AMOLED 1,5K et un capteur photo de 200 MP. Son stockage généreux et sa compatibilité 5G en font un modèle polyvalent pour un usage intensif, sans compromis sur les performances.
- Appareil photo 200 MP pour des détails exceptionnels
- Écran AMOLED 1.5K de 6,83 pouces pour une clarté visuelle vive
- Batterie massive de 6580 mAh pour une utilisation prolongée
- Stockage généreux de 512 Go adapté aux professionnels
- Certifications IP66/IP68 pour une résistance accrue
- Taille d'écran potentiellement trop grande pour une utilisation à une main
- Design massif peu adapté aux utilisateurs recherchant la légèreté
Vidéoprojecteur Wielio Full HD 1080p 650 ANSI
Ce projecteur portable permet de créer facilement un espace cinéma à la maison. Compatible 4K, équipé du Wi-Fi et du Bluetooth, il convient pour regarder des films ou des séries sans installation complexe.
- Résolution Full HD 1080P, offrant une qualité d'image nette
- Luminosité de 650 ANSI pour une projection claire même en lumière ambiante
- Supporte la résolution 4K, idéal pour les contenus haute définition
- Connectivité WiFi et Bluetooth, pour un partage facile depuis divers appareils
- Correction trapézoïdale auto & 4P, facilitant l'alignement de l'image
- Nécessite un environnement assez sombre pour une performance optimale
- La connectivité WiFi peut présenter des latences mineures selon le réseau
Samsung TV AI QLED 65” 4K 65Q7F3
Avec sa dalle QLED et son processeur AI, ce téléviseur Samsung mise sur une image lumineuse et des couleurs précises. Les fonctions connectées, le Gaming Hub et la compatibilité AirPlay en font une TV complète pour le divertissement et le jeu.
- Écran QLED 65 pouces offrant une qualité d'image exceptionnelle.
- Processeur AI Q4 pour une optimisation intelligente de l'image.
- Compatibilité avec Airplay et Gaming Hub pour une connectivité étendue.
- Technologie Quantum Dots pour des couleurs éclatantes.
- Sécurité Knox intégrée pour la protection des données.
- Configuration initiale complexe pour les utilisateurs non techniques.
- Dimensions imposantes pouvant ne pas convenir à tous les espaces.
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes aujourd’hui ?
Les soldes d’hiver permettent de retrouver des prix rarement observés sur ces références. Les remises sont immédiates et visibles par rapport aux tarifs pratiqués avant la période promotionnelle.
Ces produits font partie des catégories les plus recherchées en janvier, notamment TV, aspirateurs robots et équipements multimédias. La disponibilité est assurée par Amazon, avec une livraison rapide pour la plupart des articles.
C’est aussi un bon moment pour anticiper un achat utile plutôt que d’attendre la fin des stocks.
Questions fréquentes avant d’acheter (FAQ)
Les prix peuvent-ils encore baisser pendant les soldes ?
Oui, certaines offres évoluent, mais les stocks peuvent aussi s’épuiser rapidement.
Ces promotions sont-elles limitées dans le temps ?
Oui, il s’agit de ventes flash ou de remises liées aux soldes, sans garantie de durée.
Les produits sont-ils vendus et expédiés par Amazon ?
La majorité de cette sélection bénéficie de la logistique Amazon, gage de livraison rapide et de retours facilités.
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.