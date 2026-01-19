La cuisson sans huile gagne en praticité avec ce modèle double bac. Ninja propose ici un appareil polyvalent, adapté aux repas familiaux, dans un format pensé pour simplifier le quotidien.
Le Ninja Air Fryer Dual Zone Max 9.5 L tombe à 169,99 € chez Amazon, soit une baisse de 26 % sur le prix habituel. Ce modèle accueille une grande quantité d'ingrédients grâce à ses deux compartiments. Il propose plusieurs modes de cuisson pour varier facilement les préparations, tout en limitant l'ajout de matières grasses. L'appareil vise surtout la simplicité d'utilisation, même pour ceux qui découvrent la cuisson à l'air chaud. Sur ce point, la polyvalence frappe d'abord, mais on remarque aussi le côté pratique au quotidien.
La friteuse à air chaud permet de cuire des aliments croustillants sans huile ajoutée. Sa grande capacité s'adapte aux repas partagés en famille ou entre amis. La présence de deux bacs simplifie la préparation simultanée de plats variés, ce qui accélère l'organisation des repas.
- Capacité totale de 9,5 L, adaptée à une famille de 4 à 6 personnes
- Double cuve indépendante pour cuire deux plats en même temps
- 6 modes de cuisson : air chaud, croustillant, four, rôtir, déshydrater, réchauffer
- Réduction de la consommation d'huile jusqu'à 90 % par rapport à une friteuse classique
- Écran numérique facile à prendre en main
- Encombrement important : 41,5 cm x 35 cm x 32,5 cm
- Poids élevé : environ 8,8 kg, peu pratique à déplacer
- Niveau sonore perceptible lors de l'utilisation
Une cuisson confortable pour les grandes tablées
La friteuse à air chaud propose un usage pratique pour ceux qui souhaitent limiter l'huile dans leurs recettes. Sa grande capacité de 9,5 litres accueille les ingrédients pour plusieurs portions, ce qui facilite la préparation de repas complets en une seule fois. Il est souvent agréable de pouvoir cuire deux types d'aliments en parallèle, surtout quand le temps manque. Certains diront que ce format séduit surtout les familles qui cherchent à gagner du temps, ou ceux qui aiment recevoir sans stresser sur la quantité. On peut trouver que le nettoyage reste accessible, grâce aux bacs amovibles, même si tout n'est pas parfait selon les usages. L'appareil prend de la place sur un plan de travail, mais cette taille s'explique par la polyvalence et la capacité proposées.
Un positionnement adapté à la cuisine familiale
Amazon affiche le Ninja Air Fryer Dual Zone Max à 169,99 €. Son format reste pratique pour un usage familial ou pour gagner du temps lors de la préparation de plusieurs plats. Le système de double bac permet de cuisiner différents aliments sans mélange de saveurs ou de textures. Le positionnement de cet appareil s'adresse à ceux qui veulent simplifier la gestion des repas quotidiens, avec un confort d'utilisation réel.
