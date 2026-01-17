Grâce à son capteur 1 pouce, la Osmo Pocket 3 se distingue par une meilleure gestion de la lumière, des couleurs plus naturelles et une plage dynamique plus confortable que les action cams classiques. La capture vidéo en 4K bénéficie pleinement de la stabilisation mécanique sur 3 axes, qui assure des images fluides même en marchant ou en mouvement.

Cette stabilisation physique reste un avantage clé face aux solutions uniquement logicielles, notamment pour les plans à main levée ou les séquences vlog.

L’écran OLED tactile rotatif de 2 pouces facilite le passage du format horizontal au format vertical, sans accessoire supplémentaire. La connectivité Wi-Fi et Bluetooth permet un appairage rapide avec un smartphone via l’application DJI Mimo, pour le contrôle à distance, le transfert de fichiers ou les réglages avancés.

On retrouve également des fonctions logicielles éprouvées comme ActiveTrack, le timelapse, l’hyperlapse ou le ralenti, utiles pour enrichir facilement ses contenus sans passer par un montage complexe.

La batterie offre jusqu’à 2 h 30 d’enregistrement, avec une recharge rapide en USB-C, suffisante pour une journée de tournage léger. Les micros intégrés assurent un son propre et exploitable, même si les utilisateurs exigeants privilégieront un micro externe via accessoires DJI.

En contrepartie, l’absence de véritable étanchéité et le tarif hors promotion peuvent freiner certains profils plus orientés sport extrême.