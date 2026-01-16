Ce robot nettoie les sols en un seul passage et réduit le temps passé à l'entretien. La remise actuelle rend l'achat bien plus accessible, pour s'alléger le quotidien sans se ruiner.
Le Lefant M3 tombe à 299,99 € chez Amazon, soit une baisse de 70 % sur son tarif habituel. Ce robot aspire et lave dans la foulée. Il gère l'entretien des sols d'une pièce à l'autre, sans intervention manuelle. La double serpillière tourne rapidement pour un nettoyage plus homogène. L'autonomie s'étend à plusieurs pièces dans la même journée. On trouve rarement ce niveau de service à ce prix. Certains diront que la différence se sent vite, surtout quand on n'a pas le temps de passer l'aspirateur soi-même.
Ce robot laveur s'adapte aux sols durs et aspire sans effort les miettes. Son autonomie importante limite les recharges, ce qui allège la gestion quotidienne. Il reste simple à programmer, même pour une première utilisation.
- Aspiration puissante de 12 000 Pa pour un nettoyage en profondeur des sols durs et tapis
- Double serpillière rotative à 200 tours/minute pour éliminer les taches tenaces
- Navigation dToF précise et évitement d'obstacles PSD pour se déplacer efficacement entre les meubles
- Autonomie jusqu'à 220 minutes permettant de couvrir de grandes surfaces en un seul passage
- Réglage du niveau d'eau sur 30 positions pour adapter le lavage selon le type de sol
- Réservoir d'eau à remplir régulièrement pour les grandes surfaces
- Nécessite un entretien périodique des serpillières pour préserver l'efficacité du lavage
Une routine ménage plus simple, sans effort
Ce robot aspirateur trouve sa place dans les intérieurs où l'on cherche à limiter les tâches ménagères. Il aspire les saletés et lave les sols en une seule opération. Vous lancez un programme, puis vous retrouvez un sol propre en rentrant le soir. Son autonomie de 220 minutes convient aux grandes surfaces comme aux appartements plus modestes et vous fera vite oublier le ménage traditionnel. Surtout quand on rentre tard ou que l'on préfère passer du temps ailleurs qu'à passer l'aspirateur. Le système de double serpillière rotative accélère le séchage et laisse peu de traces, ce qui compte en hiver. L'ensemble fonctionne sans réglage complexe, ce qui rassure quand on débute avec ce type d'appareil.
Un robot complet à prix réduit chez Amazon
Amazon affiche le Lefant M3 à 299,99 €. Ce modèle propose une autonomie généreuse et un entretien automatisé des sols, adapté à un usage quotidien. Il se positionne bien pour ceux qui cherchent à gagner du temps sans sacrifier la qualité de nettoyage. La navigation intelligente gère les obstacles pour que vous puissiez partir l'esprit tranquille. Un choix pratique pour alléger la routine ménage sans complications.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.