Sous son châssis compact, le GMKtec G10 embarque un AMD Ryzen 5 3500U, un processeur quadricœur basé sur l’architecture Zen+. Avec une fréquence boost pouvant atteindre 3,7 GHz et un TDP configurable jusqu’à 25 W, il se montre nettement plus à l’aise que les Intel N95, N97 ou N150 dès que le multitâche devient plus exigeant. Bureautique avancée, navigation intensive, développement léger ou virtualisation domestique sous Proxmox : le mini PC répond présent.

Dès la sortie de boîte, le GMKtec G10 propose 16 Go de RAM DDR4 en double canal et un SSD NVMe de 1 To, un point encore rare à ce niveau de prix. Cette configuration assure une excellente réactivité du système, que ce soit sous Windows ou Linux. Les utilisateurs plus exigeants apprécieront la possibilité d’étendre la mémoire jusqu’à 64 Go et d’ajouter du stockage grâce à deux emplacements M.2 PCIe 3.0, pour un total pouvant atteindre 16 To.

Pensé pour un usage professionnel ou multimédia, le mini PC peut piloter jusqu’à trois écrans 4K simultanément via HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 et USB-C. La partie graphique Radeon Vega 8 suffit pour la lecture vidéo 4K, le montage léger ou même quelques jeux peu gourmands. On note aussi la présence d’un port Ethernet 2,5 GbE, du Wi-Fi et du Bluetooth, renforçant sa polyvalence.

Un mini PC pertinent pendant les soldes d’hiver

Proposé sous la barre des 280 euros, le GMKtec G10 s’adresse clairement aux utilisateurs à la recherche d’un PC compact, silencieux et suffisamment puissant pour durer plusieurs années. S’il ne vise pas le gaming exigeant ni les tâches 3D lourdes, il convient parfaitement pour un poste de travail principal, un HTPC ou un serveur domestique discret. Une offre cohérente à considérer tant que les stocks et les prix des soldes d’hiver le permettent.