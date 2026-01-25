Amazon ravi les amateurs de matériel informatique ces derniers jours.
Pour les soldes d'hiver, le mastodonte américain brade PC, écrans et SSD avec notamment 10 deals exceptionnels à découvrir ci-dessous.
Votre PC vous a laché ? Vous recherchez un nouvel écran PC pour rendre vos sessions gaming ou télétravail plus agréables ? Quel que soit votre besoin informatique, Amazon a sûrement le matériel pour y répondre, et au meilleur prix.
Le mastodonte du e-commerce pulvérise les prix du matériel informatique durant les soldes, qui plus est en ciblant les meilleures marques : Logitech, Samsung, Asus… sont toutes de la partie. Découvrez les 10 meilleurs deals ci-dessous !
Les 10 deals informatiques à saisir ce dimanche
- Souris gamer CORSAIR KATAR à 39,99 € au lieu de 63,35 €
- SSD 2TO pour Xbox Seagate Game Drive à 92,49 € au lieu de 101,75 €
- Écran PC gamer 24" MSI G255F à 99,99 € au lieu de 119 €
- Clavier gamer Corsair K65 Plus à 99,90 € au lieu de 129,82 €
- Clavier gamer Logitech G PRO X TKL à 113,99 € au lieu de 129,99 €
- Écran PC MSI Pro à 69,99 € au lieu de 99,99 €
- Tablette Samsung Galaxy Tab A11+ à 219,90 € au lieu de 279,90 €
- PC gamer Acer Aspire 1 à 209,00€ au lieu de 299,00€
- PC portable ASUS Vivobook 15 à 629,99 € au lieu de 699,99 €
- PC gamer Lenovo LOQ 15IRX10 à 1 049,99€ au lieu de 1599,99 €
Le summum du high-tech
Les marques mises en avant aujourd’hui chez Amazon font partie du véritable fleuron de la tech mondiale. Asus, Samsung, Corsair ou Logitech se sont imposées au fil des années grâce à une obsession commune : la fiabilité et la constance. Tests qualité poussés, cycles de validation longs, matériaux sélectionnés avec soin : ces fabricants appliquent des standards industriels élevés pour garantir des produits durables, performants et homogènes d’une génération à l’autre.
Cette exigence se reflète aussi dans les nombreuses récompenses reçues au fil du temps : prix de design, distinctions pour l’innovation ou la fiabilité, labels décernés par la presse spécialisée et les salons internationaux. Qu’il s’agisse de périphériques, d’écrans ou de PC, ces marques servent souvent de référence sur le marché, tant pour les joueurs que pour les utilisateurs exigeants.
Asus, par exemple, cumule depuis des années des Red Dot Design Awards et iF Design Awards pour ses PC portables, cartes mères et écrans, saluant à la fois la conception et la qualité industrielle. Samsung est régulièrement distingué lors des CES Innovation Awards pour ses écrans et ses solutions d’affichage, tout en étant plusieurs fois récompensé par l’EISA pour la fiabilité et les performances de ses moniteurs.
Pourquoi choisir du matériel gamer fait la différence en jeu ?
Le matériel gamer est pensé pour répondre aux exigences du jeu en temps réel. Une souris dédiée mise sur des capteurs haute précision, un taux de rafraîchissement élevé et une latence minimale, garantissant des mouvements plus fidèles et une meilleure réactivité dans les actions rapides. Les claviers gaming privilégient un confort de frappe constant, une meilleure gestion de l’anti-ghosting et une rapidité d’activation qui limitent les erreurs.
Du côté des écrans et des PC, les gains sont tout aussi concrets : fréquences élevées pour une image plus fluide, temps de réponse réduits pour limiter le flou de mouvement, et puissance graphique capable de maintenir un nombre élevé de FPS. Résultat : une expérience plus stable, plus lisible et plus immersive, qui fait réellement la différence en jeu comme lors de longues sessions.
