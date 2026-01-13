Le Tineco Floor One S7 s'affiche à 329 € avec une réduction de 40 %, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle sur Amazon. Cet aspirateur laveur aspire et lave en un seul passage, ce qui simplifie le ménage quotidien sur tous types de sols.

Il s'incline jusqu'à 180° pour atteindre sans effort la poussière sous les meubles ou près des plinthes. Le système d'auto-nettoyage chauffe et sèche la brosse pour limiter l'entretien manuel. On a vu des promos, mais là, la baisse est marquante, surtout pour ceux qui cherchent une solution rapide au quotidien.