Des écouteurs sans fil trouvent vite leur place dans le quotidien : au bureau, dans les transports ou pour un moment de détente à la maison. Le format compact permet de glisser le boîtier dans une poche sans se poser de question. La connexion automatique à votre smartphone évite les manipulations et fait gagner du temps chaque matin ou en déplacement.

La fonction de suivi dynamique ajuste le son dès que vous bougez la tête, ce qui reste appréciable quand on aime écouter de la musique en marchant ou pendant un appel vidéo. Certains diront que cette simplicité d'usage fait toute la différence, surtout quand on cherche juste à se concentrer sur la playlist ou la conversation, sans perdre de temps avec des réglages. Le système de micros adaptatifs améliore la clarté des échanges, même si le vent s'invite lors d'un trajet à pied ou en vélo.