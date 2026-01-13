Soldes d’hiver, 2ᵉ démarque : les Apple AirPods 4 neufs passent à 119 € chez Cdiscount, soit 14 % de réduction. Un bon plan clair pour s’équiper d’écouteurs sans fil Apple à prix nettement abaissé, sans compromis sur la qualité sonore.

Le Apple AirPods 4 s'affiche aujourd'hui à 119 € avec une baisse claire de 14 % chez Cdiscount. Il accompagne chaque journée avec un son immersif et une connexion rapide, que ce soit pour écouter de la musique, prendre un appel ou regarder une vidéo. La simplicité d'utilisation séduit ici autant que la qualité sonore, qui reste fidèle à la réputation d'Apple.

Les plus
  • Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête pour une expérience tridimensionnelle
  • Puce H2 assurant une clarté sonore optimisée lors des appels et de l'écoute
  • Égalisation adaptative qui ajuste automatiquement la restitution sonore selon l'oreille
  • Microphones orientés vers l'intérieur pour une isolation vocale efficace
  • Architecture acoustique dotée d'un transducteur à faible distorsion, offrant basses profondes et aigus détaillés
Les moins
  • Absence de personnalisation avancée pour les réglages audio
  • Fonctionnalités limitées sous Android, notamment le contrôle gestuel et l'intégration rapide

Les écouteurs sans fil proposent un son enveloppant grâce à l'audio spatial. L'égalisation s'ajuste selon l'environnement pour maintenir un rendu agréable, même dans les lieux bruyants. Ce modèle reste simple à utiliser au quotidien, sans réglages complexes. Il se place ainsi parmi les propositions fiables pour une écoute mobile.

Une expérience d'écoute fluide et adaptée à tous les usages

Des écouteurs sans fil trouvent vite leur place dans le quotidien : au bureau, dans les transports ou pour un moment de détente à la maison. Le format compact permet de glisser le boîtier dans une poche sans se poser de question. La connexion automatique à votre smartphone évite les manipulations et fait gagner du temps chaque matin ou en déplacement.

La fonction de suivi dynamique ajuste le son dès que vous bougez la tête, ce qui reste appréciable quand on aime écouter de la musique en marchant ou pendant un appel vidéo. Certains diront que cette simplicité d'usage fait toute la différence, surtout quand on cherche juste à se concentrer sur la playlist ou la conversation, sans perdre de temps avec des réglages. Le système de micros adaptatifs améliore la clarté des échanges, même si le vent s'invite lors d'un trajet à pied ou en vélo.

Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic

