La deuxième démarque des soldes d’hiver démarre plus tôt que prévu ce mardi 13 janvier dès 13h, chez Amazon et plusieurs grands marchands. Ordinateurs, robots aspirateurs, TV, Apple, Samsung : voici 20 bons plans à saisir avant la troisième démarque.
La période des soldes d’hiver entre dans une phase décisive. Cette année, la deuxième démarque est lancée en avance, dès ce 13 janvier à 13h, alors qu’elle débute habituellement à minuit le mercredi. Amazon se positionne déjà avec des remises marquées, rapidement suivies par Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger. Cette sélection met en avant des produits très demandés, souvent en quantités limitées.
PC portables, aspirateurs robots, smartphones, écouteurs et TV 4K sont au cœur de cette vague de promotions. L’objectif est clair : profiter des meilleurs prix avant que les stocks ne fondent, bien avant la troisième démarque.
Voici les offres les plus intéressantes à surveiller aujourd’hui.
Des promos de folie pour la 2ᵉ semaine des soldes
Ordinateurs, smartphones & mobilité
- Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 à 649,99 € au lieu de 1 099,00 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 à 219,99 € au lieu de 349,99 €
- Samsung Galaxy Book4 Pro 14” à 849,99 € au lieu de 1 499,99 €
- PC Portable Gamer ERAZER Scout E30i à 859,99 € au lieu de 899,99 €
- Apple iPhone 16 Noir 128 Go à 799,00 € au lieu de 819,99 €
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G à 802,00 € au lieu de 1 002,00 €
- Google Pixel 10 + Pixel Buds 2a à 699,00 € au lieu de 989,99 €
Montres & audio
- Apple Watch Series 11 GPS 46 mm à 399,00 € au lieu de 479,00 €
- Samsung Galaxy Buds3 à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- Apple AirPods 4 à 119,00 € au lieu de 139,00 €
- Apple AirPods Pro 3 à 229,99 € au lieu de 249,00 €
Forfaits, antivirus, VPN et autres services….
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
TV, tablettes & divertissement
- TCL 55V6C TV LED 4K 55” à 286,58 € au lieu de 449,00 €
- Apple iPad 11” A16 128 Go (2025) à 369,99 € au lieu de 389,00 €
Entretien & maison connectée
- Roborock Qrevo Edge S5A à 549,99 € au lieu de 999,99 €
- MOVA P50 Pro Ultra Robot aspirateur à 489,00 € au lieu de 899,00 €
- Roborock Q7 L5+ à 199,99 € au lieu de 346,56 €
- Lefant M3 Robot Aspirateur Laveur à 299,99 € au lieu de 999,99 €
- Dyson V8 Advanced à 249,00 € au lieu de 383,30 €
Cuisine & électroménager
- De’Longhi Magnifica S Perfetto à 279,99 € au lieu de 349,00 €
- Friteuse sans huile Fagor FG2X4L à 64,99 € au lieu de 79,99 €
Quels produits choisir pour la 2e démarque des soldes d’hiver ?
Cette deuxième démarque est le moment le plus stratégique des soldes. Les prix baissent franchement, mais les références les plus demandées partent vite. Si vous devez cibler quelques achats utiles ou durables, certains produits sortent clairement du lot aujourd’hui.
Lenovo IdeaPad Slim 5 : un choix pertinent pour travailler confortablement en 2025, avec un bel écran OLED et une configuration solide à un prix enfin cohérent.
Roborock Qrevo Edge : pensé pour ceux qui veulent gagner du temps au quotidien, avec une vraie montée en gamme sur le lavage et la gestion des sols.
Apple Watch Series 11 : intéressante pour franchir le pas d’une montre connectée récente sans payer le prix fort.
Samsung Galaxy Book4 Pro : un ultraportable premium rarement aussi accessible, idéal pour les usages pro et nomades.
Google Pixel 10 en pack : une bonne opportunité de renouveler son smartphone tout en profitant d’un bundle vraiment avantageux.
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes aujourd’hui ?
Cette deuxième démarque anticipée propose des baisses plus nettes que lors du lancement des soldes. Les produits concernés sont très recherchés, ce qui limite fortement la durée de disponibilité. Amazon et les autres marchands alignent déjà leurs prix, avant un probable épuisement des stocks. Acheter maintenant permet d’éviter la troisième démarque, souvent moins fournie sur les références populaires.
Questions fréquentes avant d’acheter :
Pourquoi la 2e démarque commence-t-elle plus tôt cette année ?
Les marchands anticipent la demande pour accélérer les ventes dès le début de semaine.
Les stocks peuvent-ils disparaître rapidement ?
Oui, surtout sur les produits high-tech populaires et les grosses remises.
Faut-il attendre la 3e démarque ?
Rien ne garantit de meilleurs prix, et beaucoup de références risquent d’être épuisées d’ici là.
