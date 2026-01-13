Cette deuxième démarque est le moment le plus stratégique des soldes. Les prix baissent franchement, mais les références les plus demandées partent vite. Si vous devez cibler quelques achats utiles ou durables, certains produits sortent clairement du lot aujourd’hui.

Lenovo IdeaPad Slim 5 : un choix pertinent pour travailler confortablement en 2025, avec un bel écran OLED et une configuration solide à un prix enfin cohérent.

Roborock Qrevo Edge : pensé pour ceux qui veulent gagner du temps au quotidien, avec une vraie montée en gamme sur le lavage et la gestion des sols.

Apple Watch Series 11 : intéressante pour franchir le pas d’une montre connectée récente sans payer le prix fort.

Samsung Galaxy Book4 Pro : un ultraportable premium rarement aussi accessible, idéal pour les usages pro et nomades.

Google Pixel 10 en pack : une bonne opportunité de renouveler son smartphone tout en profitant d’un bundle vraiment avantageux.