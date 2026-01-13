Boulanger frappe très fort pour cette deuxième semaine de soldes avec des offres à faire pâlir Amazon. Le géant français de l'électroménager propose smartphones, PC et matériel électroménager à des tarifs indûs. On vous présente les 8 meilleurs deals ci-dessous.
Qui a dit qu'Amazon avait le monopole des offres folles durant les soldes d'hiver ? Si cela pouvait être vrai autrefois, le cours des choses est en train de changer et certains concurrents français comme Boulanger sont clairement capables de tenir la dragée haute au mastodonte américain. La preuve en est cette semaine avec 8 deals absolument fous à saisir chez Boulanger. Aspirateurs Dyson, PC LG, TV OLED Samsung… le géant français de l'électronique casse les prix des produits les plus demandés, avec des réductions jusqu'à -40% !
Les 8 deals à saisir chez Boulanger pour les soldes
- Robot cuisine Cookeo MOULINEX à 149,99 € au lieu de 249,99 €
- Smartphone XIAOMI Redmi Note 14 à 179,99 € au lieu de 249,99 €
- Épilateur à lumière pulsée PHILIPS Lumea à 299,99 € au lieu de 439,99 €
- Ecran PC Gamer SAMSUNG LS27FG à 429,99 € au lieu de 649,99 €
- Aspirateur balai Dyson V15 à 549 € au lieu de 799 €
- Expresso Broyeur KRUPS à 599 € au lieu de 899 €
- PC portable portable LG Gram 16Z90TL à 899,99 € au lieu de 1699,99 €
- Téléviseur OLED LG 55C5 à 999 € au lieu de 1299 €
Comment trouver les meilleures offres chez Boulanger pendant les soldes
Boulanger croûle sous les promos pendant les soldes, et dans ce contexte, distinguer les petites réductions des vraies bonnes affaires n'est pas toujours une mince affaire. Voici quelques conseils pour vous aider à distinguer le grain de l'ivraie :
- Ciblez les catégories stratégiques : téléviseurs, électroménager, informatique et audio concentrent les remises les plus intéressantes pendant les soldes.
- Privilégiez les références éprouvées : les modèles sortis l’an dernier offrent souvent un meilleur rapport équipement/prix que les nouveautés à peine remisées.
- Comparez les déclinaisons d’un même produit : tailles d’écran, capacités ou versions peuvent afficher des écarts de prix significatifs pour des différences minimes.
- Surveillez les offres web exclusives, régulièrement mises à jour et parfois plus agressives que celles affichées en magasin.
- Anticipez avec une liste de favoris : elle permet de suivre l’évolution des prix et d’acheter au bon moment, sans se précipiter inutilement.
- Suivez les bons plans Clubic : nos experts en e-commerce restent connectés en permanence à l'actualité Boulanger pour vous partager les meilleurs deals.
En combinant ces leviers, vous augmentez nettement vos chances de réaliser un achat pertinent, aussi bien pour vous équiper que pour remplacer un appareil vieillissant.
Puis-je retourner facilement mes articles si je ne suis pas satisfait ?
Acheter pendant les soldes n’implique pas de renoncer à vos droits. Chez Boulanger, la politique de retour se veut claire et rassurante. Si un produit acheté en magasin ou sur boulanger.com ne vous convient pas, vous pouvez le retourner dans un délai de 15 jours suivant sa réception.
En cas de problème à la réception — produit défectueux, cassé, incomplet ou erreur de référence — le service client prend le relais. Il suffit de contacter le 3011 ou de passer par le mail ou le chat, photos à l’appui. Une solution adaptée vous est alors proposée rapidement. Chez Boulanger, les soldes restent donc compatibles avec une expérience d’achat sécurisée et sans mauvaise surprise.
