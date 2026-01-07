Les Soldes d’hiver 2026 viennent tout juste de débuter et Cdiscount ouvre le bal avec une pluie de remises sur le high-tech, l’électroménager et le gaming. Mieux encore : deux codes promos cumulables sur une large sélection permettent de faire chuter les prix encore plus bas. Il va falloir être rapide !

Cdiscount démarre l’année 2026 sur les chapeaux de roues avec des offres de Soldes particulièrement agressives. Ordinateurs portables, smartphones, TV 4K, accessoires audio, aspirateurs balais ou encore projecteurs… tout y passe, souvent à des prix planchers.

Et bonne nouvelle pour booster encore plus vos économies : le marchand propose deux bons de réduction immédiate dès cette première journée de Soldes :

👉 15DES129 : –15 € dès 129 € d’achat
👉 25DES249 : –25 € dès 249 € d’achat

Ces codes permettent de faire baisser encore davantage le montant final de votre panier, y compris sur des produits déjà soldés. Si vous aviez prévu un achat, c’est clairement le bon moment.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans Cdiscount du moment.

Cdiscount lance des codes promos dès le 1er jour des Soldes

Dès l’ouverture des Soldes, Cdiscount frappe fort en combinant à la fois baisses de prix directes et réductions supplémentaires via codes promo. Ce type d’opération est généralement réservé aux fins de démarques : le fait de le proposer dès le lancement est un très bon signal pour les chasseurs de bons plans.

Les codes 15DES129 et 25DES249 permettent respectivement de retirer 15 € ou 25 € sans conditions cachées sur une large sélection d’articles, ce qui rend certaines offres particulièrement agressives. Sur une TV, un aspirateur ou un PC portable déjà soldé, l’économie devient immédiatement très intéressante.

Autre avantage : les stocks sont encore élevés au début des Soldes. On profite donc :

  • de plus grand choix sur les modèles
  • de toutes les tailles et coloris disponibles
  • de prix parfois équivalents aux fins de soldes, mais sans le stress des ruptures

C’est aussi le moment idéal pour s’équiper malin : renouveler son PC, améliorer le confort de la maison ou anticiper un cadeau d’anniversaire. En résumé : entre remises directes et codes promos cumulables, cette première journée est loin d’être à ignorer.

Soldes : faut-il attendre les prochaines démarques pour faire de bonnes affaires ?

C’est la grande question à chaque période de Soldes : acheter maintenant ou attendre les 2e et 3e démarques ? La réponse dépend surtout du type de produit que vous ciblez.

Pour les appareils très demandés (TV 4K, consoles, casques premium, MacBook, smartphones récents, aspirateurs robot) attendre est souvent risqué. Les stocks partent très vite et les meilleures références disparaissent avant la deuxième démarque. Dans ces catégories, les premiers jours combinés à des codes promo sont généralement le meilleur compromis.

En revanche, pour les produits saisonniers ou très généralistes (petit électroménager, literie, déco, vêtements), des baisses supplémentaires peuvent effectivement arriver plus tard, au prix d’un choix réduit.

Il faut aussi prendre en compte :

  • la nouvelle loi encadrant les fausses promotions
  • les historiques de prix accessibles publiquement
  • la concurrence forte entre marchands

Résultat : les remises affichées en ce début de Soldes sont déjà réelles et vérifiables, particulièrement sur les catégories high-tech et gaming.

En bref, si une offre correspond à un besoin réel et que le produit est en stock, mieux vaut ne pas attendre. Les vraies bonnes affaires partent les premières.

