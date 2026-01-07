Les Soldes d’hiver 2026 viennent tout juste de débuter et Cdiscount ouvre le bal avec une pluie de remises sur le high-tech, l’électroménager et le gaming. Mieux encore : deux codes promos cumulables sur une large sélection permettent de faire chuter les prix encore plus bas. Il va falloir être rapide !
Cdiscount démarre l’année 2026 sur les chapeaux de roues avec des offres de Soldes particulièrement agressives. Ordinateurs portables, smartphones, TV 4K, accessoires audio, aspirateurs balais ou encore projecteurs… tout y passe, souvent à des prix planchers.
Et bonne nouvelle pour booster encore plus vos économies : le marchand propose deux bons de réduction immédiate dès cette première journée de Soldes :
👉 15DES129 : –15 € dès 129 € d’achat
👉 25DES249 : –25 € dès 249 € d’achat
Ces codes permettent de faire baisser encore davantage le montant final de votre panier, y compris sur des produits déjà soldés. Si vous aviez prévu un achat, c’est clairement le bon moment.
Voici notre sélection des meilleurs bons plans Cdiscount du moment.
Les 10 deals à saisir pour les Soldes Cdiscount :
- Apple MacBook Air M2 13,6'' à 749 € au lieu de 774 €
- Apple AirPods 4 à 119 € au lieu de 139 €
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256 Go à 179,99 € à 219,99 €
- TV 4K LED Samsung 75" (190 cm) à 599 € au lieu de 649 €
- TV 4K LED Continental Edison 55'' (139 cm) à 279,99 € au lieu de 319,99 €
- Ecouteurs sans fil JBL Tune Buds à 49,99 € au lieu 69,99 €
- PC Portable gamer Asus Gaming V16 à 799,99 € au lieu de 999,99 €
- Mini Projecteur portable Full HD 12000L à 31 € au lieu de 69,99 €
- Casque gamer HyperX Cloud III à 59,99 € au lieu de 99,99 €
- Aspirateur balai Tineco Floor One S7 Pro à 289 € au lieu de 309 €
Cdiscount lance des codes promos dès le 1er jour des Soldes
Dès l’ouverture des Soldes, Cdiscount frappe fort en combinant à la fois baisses de prix directes et réductions supplémentaires via codes promo. Ce type d’opération est généralement réservé aux fins de démarques : le fait de le proposer dès le lancement est un très bon signal pour les chasseurs de bons plans.
Les codes 15DES129 et 25DES249 permettent respectivement de retirer 15 € ou 25 € sans conditions cachées sur une large sélection d’articles, ce qui rend certaines offres particulièrement agressives. Sur une TV, un aspirateur ou un PC portable déjà soldé, l’économie devient immédiatement très intéressante.
Autre avantage : les stocks sont encore élevés au début des Soldes. On profite donc :
- de plus grand choix sur les modèles
- de toutes les tailles et coloris disponibles
- de prix parfois équivalents aux fins de soldes, mais sans le stress des ruptures
C’est aussi le moment idéal pour s’équiper malin : renouveler son PC, améliorer le confort de la maison ou anticiper un cadeau d’anniversaire. En résumé : entre remises directes et codes promos cumulables, cette première journée est loin d’être à ignorer.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Soldes : faut-il attendre les prochaines démarques pour faire de bonnes affaires ?
C’est la grande question à chaque période de Soldes : acheter maintenant ou attendre les 2e et 3e démarques ? La réponse dépend surtout du type de produit que vous ciblez.
Pour les appareils très demandés (TV 4K, consoles, casques premium, MacBook, smartphones récents, aspirateurs robot) attendre est souvent risqué. Les stocks partent très vite et les meilleures références disparaissent avant la deuxième démarque. Dans ces catégories, les premiers jours combinés à des codes promo sont généralement le meilleur compromis.
En revanche, pour les produits saisonniers ou très généralistes (petit électroménager, literie, déco, vêtements), des baisses supplémentaires peuvent effectivement arriver plus tard, au prix d’un choix réduit.
Il faut aussi prendre en compte :
- la nouvelle loi encadrant les fausses promotions
- les historiques de prix accessibles publiquement
- la concurrence forte entre marchands
Résultat : les remises affichées en ce début de Soldes sont déjà réelles et vérifiables, particulièrement sur les catégories high-tech et gaming.
En bref, si une offre correspond à un besoin réel et que le produit est en stock, mieux vaut ne pas attendre. Les vraies bonnes affaires partent les premières.
