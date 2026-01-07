Cdiscount démarre l’année 2026 sur les chapeaux de roues avec des offres de Soldes particulièrement agressives. Ordinateurs portables, smartphones, TV 4K, accessoires audio, aspirateurs balais ou encore projecteurs… tout y passe, souvent à des prix planchers.

Et bonne nouvelle pour booster encore plus vos économies : le marchand propose deux bons de réduction immédiate dès cette première journée de Soldes :

👉 15DES129 : –15 € dès 129 € d’achat

👉 25DES249 : –25 € dès 249 € d’achat

Ces codes permettent de faire baisser encore davantage le montant final de votre panier, y compris sur des produits déjà soldés. Si vous aviez prévu un achat, c’est clairement le bon moment.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans Cdiscount du moment.