L’iPhone Air séduit d’abord par sa finesse record : avec seulement 5,64 mm d’épaisseur et un châssis en titane, il combine légèreté et robustesse, idéal pour ceux qui privilégient le confort d’utilisation au quotidien. Sa façade et son dos en Ceramic Shield 2 renforcent la résistance aux chocs, tandis que sa certification IP68 garantit une bonne protection contre l’eau et la poussière. Parfait pour les utilisateurs exigeants qui veulent un smartphone à la fois élégant et durable.

Côté affichage, Apple met la barre très haut avec un écran Super Retina XDR OLED de 6,5 pouces offrant une fluidité exemplaire grâce à la technologie ProMotion 120 Hz. La luminosité atteint jusqu’à 3 000 nits, ce qui rend l’écran parfaitement lisible même en plein soleil. Les amateurs de streaming et de photo profiteront d’une restitution des couleurs extrêmement fidèle, avec un contraste marqué et une prise en charge HDR.

Sous le capot, la puce A19 Pro délivre une puissance impressionnante tout en optimisant la consommation énergétique. Le nouvel environnement Apple Intelligence s’intègre à iOS 26 pour offrir une expérience encore plus intuitive : génération de texte, suggestions contextuelles, résumé d’e-mails ou tri intelligent des notifications, tout se fait localement, sans compromettre la confidentialité des données. C’est un atout majeur pour les professionnels et créatifs à la recherche d’un outil fiable et intelligent.

Enfin, la partie photo profite du système Fusion 48 MP avec stabilisation optique et téléobjectif 2x, capable de capturer des clichés détaillés même en basse lumière. Les modes Portrait et Nuit sont améliorés, et la vidéo atteint une qualité Dolby Vision 4K jusqu’à 60 i/s, parfaite pour les créateurs de contenu.

Seul bémol : l’absence de port SIM physique peut freiner ceux qui voyagent souvent à l’étranger, mais la double eSIM reste plus sécurisée et pratique au quotidien. En ce 27 octobre 2025, alors que les promotions Apple se font rares avant le Black Friday, cette baisse sous la barre des 900 € représente une opportunité unique pour adopter la nouvelle génération d’iPhone sans compromis.