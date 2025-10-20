Les AirPods Pro 2 et 3 bénéficient en ce moment de remises intéressantes chez Amazon. Si vous hésitez entre ces deux générations, voici notre comparatif express pour faire le bon choix et payer moins cher !
Apple a lancé ses AirPods Pro 3 avec quelques ajustements discrets mais stratégiques, alors que les AirPods Pro 2 restent une valeur sûre. Bonne nouvelle : les deux modèles sont actuellement en promotion sur Amazon, avec des prix qui baissent sous la barre des 240 €. Que vous cherchiez un modèle éprouvé ou le dernier cri, voici les meilleures offres à saisir :
AirPods Pro 3 (USB-C)
- Meilleure gestion ambiante
- Audio conversationnel amélioré
- Siri plus réactif
AirPods Pro 2 (USB-C)
- Bonne qualité audio
- Réduction de bruit efficace
- Moins cher en ce moment
AirPods Pro 2 ou 3 : quelle différence pour l’utilisateur ?
Le test complet des AirPods Pro 3 publié sur Clubic met en lumière une évolution en finesse, plutôt qu’une révolution.
Des performances audio très proches
Les deux modèles offrent une qualité sonore quasi identique, avec la puce H2 à bord. On retrouve des basses puissantes, une bonne clarté dans les médiums et un excellent rendu spatial, surtout avec l’audio adaptatif. La réduction de bruit active est également similaire : les AirPods Pro 2 et 3 restent parmi les meilleurs du marché à ce niveau.
Une gestion logicielle plus poussée sur les Pro 3
Ce qui distingue surtout les AirPods Pro 3, c’est leur prise en charge de Siri plus fluide, la gestion de l’audio conversationnel améliorée, et une meilleure sensibilité des capteurs. Le contrôle du volume, introduit sur les Pro 2, est toujours là, mais l’expérience globale est légèrement plus affinée sur le dernier modèle.
Même autonomie, même design, même port USB-C
Du côté des fondamentaux, rien ne change : 6 heures d’écoute par charge, jusqu’à 30 heures avec le boîtier, et un format identique pour les deux générations. Les deux modèles adoptent désormais un port USB-C, un vrai plus pour l’uniformisation des câbles.
Quelle offre privilégier en ce moment ?
À l’heure actuelle, la différence de prix est minime entre les deux modèles (7 € seulement). Si vous avez un usage basique ou que vous cherchez à économiser, les AirPods Pro 2 restent un excellent choix. Mais pour quelques euros de plus, les Pro 3 offrent un traitement sonore un peu plus intelligent, ce qui peut faire la différence pour les utilisateurs intensifs.