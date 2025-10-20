Le test complet des AirPods Pro 3 publié sur Clubic met en lumière une évolution en finesse, plutôt qu’une révolution.

Des performances audio très proches

Les deux modèles offrent une qualité sonore quasi identique, avec la puce H2 à bord. On retrouve des basses puissantes, une bonne clarté dans les médiums et un excellent rendu spatial, surtout avec l’audio adaptatif. La réduction de bruit active est également similaire : les AirPods Pro 2 et 3 restent parmi les meilleurs du marché à ce niveau.

Une gestion logicielle plus poussée sur les Pro 3

Ce qui distingue surtout les AirPods Pro 3, c’est leur prise en charge de Siri plus fluide, la gestion de l’audio conversationnel améliorée, et une meilleure sensibilité des capteurs. Le contrôle du volume, introduit sur les Pro 2, est toujours là, mais l’expérience globale est légèrement plus affinée sur le dernier modèle.

Même autonomie, même design, même port USB-C

Du côté des fondamentaux, rien ne change : 6 heures d’écoute par charge, jusqu’à 30 heures avec le boîtier, et un format identique pour les deux générations. Les deux modèles adoptent désormais un port USB-C, un vrai plus pour l’uniformisation des câbles.