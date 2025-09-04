Polyvalente et simple à utiliser, la Forerunner 165 mise sur l’essentiel pour séduire les sportifs. Son GPS intégré permet de suivre chaque parcours avec précision, que vous couriez en ville ou sur sentiers. Son écran AMOLED apporte une excellente lisibilité, même en plein soleil, ce qui la rend pratique lors des sorties matinales ou en extérieur.

Cette montre ne se limite pas à la course : elle propose également des profils pour le vélo, la natation ou le fitness. Les capteurs de fréquence cardiaque, d’oxygénation du sang et de suivi du sommeil offrent une vision complète de votre état de forme. C’est un vrai allié pour mieux gérer son entraînement et sa récupération au quotidien.