Les amateurs de running et de sport connecté vont apprécier cette belle opportunité. La Garmin Forerunner 165 bénéficie d’une réduction qui rend cette montre GPS encore plus accessible pour suivre ses entraînements et progresser en toute simplicité.
La Garmin Forerunner 165, disponible en promotion à 182,84€ sur AliExpress, s’impose comme un compagnon fiable pour les coureurs et sportifs réguliers. Dotée de multiples capteurs de santé et d’un suivi GPS précis, elle aide à planifier et analyser ses séances sans prise de tête. À l’occasion de la rentrée sportive de septembre, cette montre profite d’un tarif plus attractif que jamais, un bon moyen de s’équiper sans exploser son budget.
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 165 ?
- Suivi GPS précis et rapide
- Capteurs santé complets (cardio, sommeil, SpO2)
- Autonomie solide pour le sport
Garmin Forerunner 165 : une montre multisport pensée pour les coureurs
Polyvalente et simple à utiliser, la Forerunner 165 mise sur l’essentiel pour séduire les sportifs. Son GPS intégré permet de suivre chaque parcours avec précision, que vous couriez en ville ou sur sentiers. Son écran AMOLED apporte une excellente lisibilité, même en plein soleil, ce qui la rend pratique lors des sorties matinales ou en extérieur.
Cette montre ne se limite pas à la course : elle propose également des profils pour le vélo, la natation ou le fitness. Les capteurs de fréquence cardiaque, d’oxygénation du sang et de suivi du sommeil offrent une vision complète de votre état de forme. C’est un vrai allié pour mieux gérer son entraînement et sa récupération au quotidien.
L’autonomie reste un point fort : la montre tient plusieurs jours en usage mixte, et jusqu’à une vingtaine d’heures en mode GPS, de quoi accompagner même les longues sorties. On apprécie également sa compatibilité avec l’écosystème Garmin Connect, qui permet d’analyser ses statistiques et de suivre ses progrès sur le long terme.
En ce mois de septembre 2025, la Forerunner 165 s’affiche à prix réduit, une aubaine pour celles et ceux qui veulent s’équiper sérieusement avant la reprise des courses et événements sportifs de rentrée. Avec cette promotion, Garmin rend plus accessible une montre connectée qui combine fiabilité, simplicité et endurance.